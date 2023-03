Arttu Vattulainen urheilee rakkaudesta lajiin, vaikka se ei taloudellisesti hänen mielestään olekaan järkevää. Unelmana on päästä olympiamaratonille vuonna 2024. Urheilunsa juoksija rahoittaa tekemällä töitä sponsorinsa yrityksessä.

Ilman valtavaa intohimoa Arttu Vattulainen tuskin olisi enää jatkanut juoksu-uraansa.

Monen muun urheilijan tavoin 31-vuotias Vattulainen on pannut taloudellisesti kaiken peliin. Hän on satsannut urheiluun, vaikka se on tiennyt isoja taloudellisia menetyksiä.

Vattulainen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Todennäköisesti hän tulisi paljon paremmin toimeen, jos olisi urheilemisen sijaan keskittynyt valmistumisensa jälkeen pelkästään työelämään.

”Urheilen rakkaudesta lajiin. Taloudellisesti ei ole järkevää urheilla”, Vattulainen sanoo.

Helmikuussa yleisurheilupiirejä puhuttivat Suomen olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön päättämät apurahat. Jotkut urheilijat jäivät kokonaan ilman opetusministeriön apurahaa, jotkut saivat puolet siitä, mitä esitettiin.

Vattulainen ei ole koskaan ollut lähelläkään saada apurahoja, vaikka hän on ennätyksellään 2.13.29 maan parhaita maratonjuoksijoita.

”Harva rakentaa uraansa täysin apurahojen varaan. En tunne kokeeni vääryyttä, vaikka olen väliinputoaja.”

Suomen kaikkien tilastossa Vattulainen on nelinkertaisen olympiavoittajan Lasse Virénin jälkeen seuraavana eli 12. sijalla. Virénin aika on 2.13.10. Maratonin Suomen ennätys 2.10.46 on Euroopan mestarin Janne Holménin nimissä.

”Olen maratonjuoksun yksinäinen susi Suomessa miehissä ja ainoa, joka pistää paljon likoon. Pitää katsoa tämä kortti loppuun. Naisissa on paljon enemmän hyviä maratonjuoksijoita tällä hetkellä”, Vattulainen sanoo.

Kortin loppuun asti katsomisella Vattulainen tarkoittaa ensi vuonna järjestettäviä olympiakisoja Pariisissa.

”Pariisi on sopiva tavoite, ja pitää myös miettiä, mikä on taloudellisesti järkevää.”

Päästäkseen olympiamaratonille Vattulaisen pitää juosta kevääseen 2024 mennessä ennätyksensä. Tavoitteena on rikkoa Holménin Suomen ennätys, jonka olympiapaikka mahdollisesti vaatii.

”Olen koko urani urheillut aika lailla suuren yleisön ’tutkan’ alapuolella, paljolti erilaisista vammoista ja muista terveysongelmista johtuen. Vastoinkäymisistä huolimatta vielä olen kuitenkin kehissä tavoittelemassa urheilu-unelmiani.”

Arttu Vattulainen haluaa katsoa, kuinka pitkälle hänen rahkeensa riittävät maratonjuoksijana.

Helmikuussa Vattulainen juoksi Sevillassa vasta uransa toisen maratonin maaliin asti. Aikaa kului 2.18.20. Alisa Vainio juoksi samassa kisassa naisten Suomen ennätyksen 2.27.26.

Sevillan juoksu oli Vattulaiselle kuin voitto. Viime vuonna hän juoksi vain kaksi ratakymppiä ja keskeytti EM-maratonilla Münchenissä.

”Minulla on ollut henkisesti raskasta. Vuosi 2021 oli hyvä, mutta viime vuosi meni paljolti ohi loukkaantumisten takia. Siksi olin iloinen Sevillasta, että pääsin maaliin asti.”

Ensimmäisen loppuun asti pääsemänsä maratonin ja sitä kautta ennätysmaratoninsa Vattulainen juoksi Itävallassa koronakeväänä 2021. Reitti oli karu: juoksijat taivalsivat kuuden kilometrin lenkkiä moottoritiellä.

Ennen siirtymistään maratonille Vattulainen voitti kaksi Suomen mestaruutta 10 000 metrillä vuosina 2015 ja 2016 sekä yhden mestaruuden 5 000 metrillä vuonna 2018.

Samana vuonna hän kilpaili kymppitonnilla EM-kisoissa Berliinissä, jossa hän oli 18:s ajalla 29.12,02. Pitkä kausi päättyi keskeyttämiseen ensimmäisessä maratonkokeilussa joulukuussa Valenciassa.

Sen jälkeen Vattulaiselle tuli paha ylirasitustila. Kesällä 2019 hän ei kilpaillut lainkaan, eli yksi kesä jäi kokonaan välistä.

Vuodenvaihteessa 2019 hän juoksi kuitenkin ennätyksensä maantiekympillä (29.23) Ranskassa. Silloin tilanne näytti jälleen lupaavalta.

Helmikuussa 2020 Vattulainen juoksi Etelä-Afrikan-leirin jälkeen pari hallikisaa huonoin tuloksin. Ylirasitustila uusiutui, ja kesällä 2020 hän juoksi Kalevan kisoissa vain kympin, jolla sai SM-hopeaa.

”Täydellinen toipuminen kesti pitkään. Vähän innostuin liikaa, kun takana oli hyvä ja itselleni poikkeuksellisen pitkä kausi 2018. Meni kolme vuotta, että pääsin seuraavan kerran viivalle maratonilla. Nyt olen viisastunut tai ainakin ajattelen viisastuneeni.”

Arttu Vattulainen voitti 5 000 metrin Suomen mestaruuden Jyväskylässä heinäkuussa 2018.

Ylirasitusvuonna 2019 Vattulainen alkoi rakentaa systeemiään, jolla voisi rahoittaa urheilu-uransa jatkamista. Hän oli valmistumassa kauppakorkeakoulusta Oulussa ja mennyt töihin lappilaiseen puunjalostusfirmaan markkinointi- ja viestintäasiantuntijaksi.

Yksi yrityksen omistajista ja nykyinen toimitusjohtaja Jukka Vaara oli kova kestävyysurheilija ja kilpakuntoilija. Veljekset Vaara -yhtiöstä tuli Vattulaisen sponsori ja työnantaja.

Nyt Vattulainen tekee yritykselle töitä 20 tuntia viikossa etänä kotoaan Espoosta.

”Tavoitteena on, että teen neljä tuntia töitä päivässä. Sillä rahoitan asumisen, elämisen ja harjoittelun. Tämä melko ainutlaatuinen kuvio on mahdollistanut minun satsaamiseni urheilu-uraan ja antanut sille jatkoaikaa.”

”Vaikka markkinointi oli pääaineeni maisterivaiheen opinnoissani, en ole halunnut lähteä rahoittamaan uraani sosiaalisen median kautta ja välineillä, kuten moni muu.”

Vattulainen on kotoisin Joensuusta ja edustaa Joensuun Katajaa, jolta hän myös saa tukea.

Kuinka raskaana pidät noin tavoitteellista urheilua, kun onnistumiset ovat melko harvassa?

”Totta kai se tuntuu raskaalta. Arvotan itseäni paljon urheilun kautta. Pitää tykätä juoksemisesta tosi paljon. En ole päässyt vielä ulosmittaamaan kaikkea.”

Vattulainen kertoo pohtineensa paljon, miten vaikeudet ovat vaikuttaneet häneen ihmisenä.

”Kun menee hyvin, olen normaali Arttu ja saan itsestäni enemmän irti. Urheilu on kasvattanut sietämään vastoinkäymisiä, josta voi ammentaa työelämään. Ei pidä jäädä murheita miettimään.”