Per Nilsson valmentaa sekä Karlssonia että Saksan naisten maajoukkuetta. Kaksoisrooli näkyy konkreettisimmin viestin aikana.

Planican MM-hiihdoissa hopeaa sekä yhdistelmäkilpailussa että vapaan hiihtotavan 10 kilometrillä saavuttanut Frida Karlsson, 23, on torstaina erikoisessa tilanteessa.

Ruotsalaisen tähtihiihtäjän henkilökohtainen valmentaja Per Nilsson on toiminut tämän kauden ajan myös Saksan naisten maajoukkueen päävalmentajana, mikä merkitsee sitä, että kaksikko ei juuri keskustele keskenään viestin alla.

”Yleensä puhun hänen kanssaan ennen jokaista kilpailua, mutta nyt niin ei välttämättä tapahdu”, Nilsson kertoo ruotsalaislehti Aftonbladetille.

Valmentaja ei näe ongelmaa kaksoisroolissaan, vaikka työskentely Karlssonin kanssa muuttuukin viestin alla totutusta.

”Saksan puolella on rauhallista, mutta Frida ei kerro, mitä osuutta hän hiihtää. Minäkään en kerro hänelle, millainen joukkue meillä on. Se on omalla tavallaan hauskaa.”

Vaikka Karlssonin täytyykin pärjätä ilman valmentajaansa muun muassa taktisissa asioissa, muistuttaa Nilssonn taktiikan olevan riippuvainen myös muista hiihtäjistä.

”Omat ratkaisut on yleensä tehtävä viestissä lähes välittömästi, eikä muiden joukkueiden tekemisillä voi spekuloida”, valmentaja sanoo.

Nilsson otti Saksan naisten päävalmentajan tehtävät vastaan viime vuoden toukokuussa. Jo tuolloin oli selvää, että yhteistyö Karlssonin kanssa jatkuu.

”Uskon sen olevan entistä tiiviimpää tulevaisuudessa, sillä näemme Fridan kanssa kilpailukauden aikana enemmän kuin tähän saakka”, Nilsson kertoi keväällä paikallislehti Tidningen Ångermanlandille.

Ruotsi on naisten viestin ylivoimainen voittajasuosikki. Karlsson oli voittamassa viestin maailmanmestaruutta Ruotsille jo Seefeldissä 2019.