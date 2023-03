HIFK:lle huojentava uutinen: ykkösmaalivahti on toipunut ja torjuu illan ottelussa

Roope Taponen torjuu ottelussa HPK:ta vastaan.

Roope Taponen on toipunut loukkaantumisestaan.

Helsingin IFK saa kaivattua apua maalivahtiosastolleen, kun ykkösmaalivahti Roope Taponen palaa maalille keskiviikkona HPK:ta vastaan pelattavassa ottelussa.

Taponen jätti ottelun kesken viime viikon tiistaina eikä ole pelannut sen jälkeen. Taposen loukkaantumisen jälkeen HIFK on pelannut kaksi ottelua, joista matkaan tarttui vain yksi piste.

HIFK on ennen illan peliä runkosarjassa kahdeksantena. Jäljellä on vielä kuusi ottelua. Eroa kuuden joukkoon ja suoraan puolivälieräpaikkaan on seitsemän pistettä.

Suoran paikan kannalta ensi perjantaina ja lauantaina pelattavat ottelut Kärppiä vastaan on keskeisessä osassa. Ottelun HIFK:ta enemmän pelannut Kärpät on toinen seitsemän pistettä helsinkiläisten edellä olevista joukkueista, joten kahdella voitolla HIFK pystyisi kohentamaan asemiaan merkittävästi.