Hans Christer Holundin mukaan Planicassa kilpaillaan MM-mitaleista oloissa, joissa Suomi ei ole ollut suksihuollossa parhaimmillaan.

Planica

Miesten 15 kilometrin (v) väliaikalähdön mitalipallille nousevat tasan samat miehet kuin kaksi vuotta sitten Oberstdorfin MM-kisoissa. Kahden vuoden takainen kakkonen Simen Hegstad Krüger oli nyt voittaja ja pronssimitalisti Harald Östberg Amundsen kakkonen. Kahden vuoden takainen mestari Hans Christer Holund hiihti pronssia.

Suomelta kilpailu sujui näissä kisoissa jo totuttuun tapaan, kun paras mies oli Perttu Hyvärinen 13. sijalla. Hyväriseltä odotettiin parhaimmillaan sijoitusta noin kahdeksan joukkoon.

Holund kertoi panneensa merkille, että Suomi on tullut rymisten alas vuoden takaiselta kuuden mitalin olympiatasoltaan.

Suomen ainoa ilonaihe keskiviikon väliaikalähdössä oli tulevaisuuden suurnimen eli 20-vuotiaan Niko Anttolan 24. sija ja tarraaminen viestipaikkaan.

”En usko, että Suomi on näissä kisoissa onnistunut suksihuollossa tai suksien valinnoissa parhaalla mahdollisella tavalla”, norjalainen arvioi.

Kiertueen kokeneimpiin kuuluva, ensimmäisen MM-kultansa 2019 Seefeldin päätösmatkalla eli 50 kilometrillä (v) voittanut Holund kertoi myös, miksi arvelee näin.

”Suomi on perinteisesti onnistunut suksihuollossa parhaiten silloin, kun on kilpailtu kylmissä oloissa ja kuivalla lumella. Täällä on aivan erilaiset olot”, Holund kuvasi Planicaa, jossa lämpötila on pyörinyt nollan ympärillä, uutta lunta on tullut paljon ja rata on melko kostea.

”Aina ei ole mahdollista onnistua. Vuosi sitten Kiinassa Suomi oli suksien kanssa aivan loistava, ja meidän joukkueemme onnistui heikommin.”

Vuosi sitten olympiakisoissa yhdistelmäkilpailun pronssimitalia pidettiin maailman parhaisiin luisteluhiihtäjiin kuuluvalle Holundille muodollisuutena, kun hän pääsi Venäjän Denis Spitsovin kanssa jahtaamaan Iivo Niskasta vapaan tyylin 15 kilometrille vain noin puolen minuutin päästä. Spitsov ohittikin suomalaisen, mutta Holund saavutti tätä vain 6 sekuntia ja jäi neljänneksi.

”Yritin perinteisen osuudella liian pitkään pysyä Iivon vauhdissa ja olin suksienvaihdossa aivan finaalissa”, Holund nauroi.

Hänen mukaansa Suomelle voi vielä kisojen lopuksi tulla iso potti.

”Jos Iivo saa korkealuokkaiset sukset alleen, hän on 50 kilometrillä ilman muuta kultamitalista hiihtävässä porukassa.”