Pelicans, KalPa ja Kärpät käyvät huimaa kisaa pudotuspelien kotiedusta.

Parhaita pelaajiaan siirtomarkkinoiden takarajan kynnyksellä helmikuussa muualle kaupitellut Sport on noussut haastamaan SaiPaa jääkiekkoliigan kiusaannuttavimpana joukkueena. Sport hävisi keskiviikkona kymmenennen kerran peräkkäin, kun runkosarjavoittoa tavoitteleva Ilves haki sarjapisteet Vaasasta Tampereelle 8–0-murskalukemin.

Hyökkääjä Tommi Tikka saldosi vierasjoukkueesta kaksi maalia ja Matias Mäntykivi ja Eetu Tuulola kumpikin 1+2 pistettä. Ilves-vahti Jakub Malek torjui kauden toisen nollapelinsä eteen 13 kertaa.

Voitolla Ilves kipusi sarjataulukossa toiseksi pisteen päähän Liigaa johtavasta Lukosta, joka on pelannut ottelun enemmän.

Sarjajumbo SaiPa kärsi 17. tappion 18 viime otteluunsa, kun suorassa puolivälieräpaikassa kiinni oleva KalPa otti 3–0-vierasvoiton. Läpimurtokauttaan pelaava KalPa-vahti Juha Jatkola pelasi kauden viidennen nollapelinsä torjuttuaan vain kuusi kertaa.

KalPa on Liigassa viidentenä tasapistein Kärppien ja Pelicansin kanssa. Kärpät kukisti keskiviikkona sarjanelosen Pelicansin vieraissa 3–0. Kärppien maalivahti Leevi Meriläinen piti nollan 29 torjunnalla.

Kymmenentenä eli viimeisellä pudotuspelipaikalla oleva KooKoo (55 ottelua) on kaksi ottelua vähemmän pelanneena etulyöntiasemassa samassa pistemäärässä olevaan HPK.hon verrattuna. HPK:lla on runkosarjaa jäljellä enää kolme ottelua. Jukurit (56 ottelua) on kaksikosta kahden pisteen päässä.

Ässät kaatoi kotikentällään epätoivoisesti pudotuspelipaikkaa takaa ajaneen JYPin 3–2. Voittomaalin laukoi kolmannen erän lopussa Ässien illan toisen ylivoimaosuman tehnyt Derek Barach.

Tappion myötä JYP saa haudata viimeisetkin toivonrippeet pudotuspelipaikasta. Pelit Jyväskylässä päättyvät runkosarjaan.