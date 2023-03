Suomi on romahtamassa historiallisella tavalla talviurheilussa – jopa Kreikka on edellä

Suomalaisten rakastama pistesijatilasto kertoo tylyä tekstiä tämän hetken menestyksestä.

Planica

Kysymys: Mikä maa ei kuulu joukkoon? Suomi, Norja, Ruotsi, Itävalta, Sveitsi, Saksa, Italia, Yhdysvallat, Ranska, Kanada, Japani, Australia, Kiina, Puola, Ukraina, Britannia, Kreikka, Slovenia, Tšekki, Uusi-Seelanti.

Vastaus on Suomi. Kaikki muut maat ovat yltäneet mitaleille olympialaisten lumilajeissa alkuvuoden MM-kisoissa. Näitä ovat alppihiihto, ampumahiihto, freestyle, hiihto, lumilautailu, mäkihyppy ja yhdistetty.

Suomi on kulkemassa Planicassa kohti historiallista nöyryytystä pohjoismaisten hiihtolajien MM-karkeloissa. Koskaan aiemmin Suomi ei ole jäänyt ilman mitalia. Nyt se on täysin mahdollista.

Keskiviikkona kurssin ei edes odotettu kääntyvän. Miesten 15 kilometrin hiihdossa paras suomalainen hävisi parhaalle andorralaiselle 25 sekuntia. Vaikka Irineu Esteve Altimiras on kelpo hiihtäjä, eihän tuo hyvältä näytä.

Planican kisojen lisäksi myös freestylehiihdon ja lumilautailun MM-kisat ovat vielä kesken, mutta kuitenkin jo loppusuoralla. Siellä niin sanotut suomalaislajit ovat vielä edessä, mutta menestysodotukset ovat lähinnä Jon Sallisen harteilla freestylen halfpipessa.

Georgiaan matkanneen joukkueen iskukykyä on syönyt parin tutun kärkinimen poissaolo, kun lumilautailijat Rene Rinnekangas ja Enni Rukajärvi ovat sivussa. Se kuvastaa Suomen urheilun tilannetta tällä hetkellä lajissa kuin lajissa. Kun yksittäiset huiput loukkaantuvat tai hivenenkin taantuvat, jäävät palkintokaapit pölyttymään tyhjinä.

Taso on jotain muuta kuin Norjalla, jonka hiihdon MM-kisajoukkueeseen ei ole asiaa edes yhdellä tuoreella maailmancupin voitolla. Asiasta voi kysellä lisätietoja Iver Tildheim Andersenilta.

Norjan valta talvilajeissa on paisunut viime olympiadien aikana järkyttäviin mittoihin. On yksi maa, joka on saanut mitalin jokaisen alussa luetellun lajin MM-kisoissa tänä vuonna. Ei ole kellekään yllätys, että se on Norja.

Kuten listasta huomasi, jopa Kreikka on saanut näillä lumilla enemmän mitaleja kuin Suomi. Välimeren maa ei ole tunnettu talviurheilun suurvalta. Kreikan historiallisen mitalin toi alppihiihtäjä AJ Ginnis miesten pujottelussa.

Kaivetaan monttua vielä hieman syvemmäksi. Näiden seitsemän lajin MM-kisoissa on jaettu mitalit 63 kilpailussa. Suomalaisten rakastama pistesijataulukko kertoo, että palkintosijat eivät ole olleet edes lähellä. Suomalaiset ovat olleet kahdeksan parhaan joukossa ainoastaan kahdeksan kertaa ja niistäkin puolet on tullut pari- tai joukkuekisassa.

Vaikka loppuviikosta pronssia irtoaisikin, olisi se pieni laastari valtavaan avohaavaan.

Suomen romahdus liikkuu jossain surullisen, häpeällisen ja katastrofaalisen välimaastoissa. Jos Suomi ei pärjää lumella, missä ihmeessä se voi pärjätä? Nyt on kyse lajeista, joiden harrastamiseen ei valtaosalla maailman maista ja niiden kansalaisista ole edes mahdollisuutta. Suomessa on olosuhteita, perinteitä, yleistä kiinnostusta ja osaamista – tai on ainakin ollut.