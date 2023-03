Ruotsin naisilla oli vaikeuksia mahtua palkintopallille torstain viestin jälkeen.

Ruotsin naiset lähtivät 4x5 kilometrin viestiin ennakkosuosikkina, mutta joutuivat lopulta tyytymään pronssiin. Kultaa vei Norja ja hopeaa Saksaa.

Kisan jälkeen ruotsalaisten toiminta kukitustilaisuuden palkintopallilla herätti ihmetystä. Emma Ribom ja Frida Karlsson nimittäin istuivat korokkeen etuosassa, ja Ebba Andersson ja Maja Dahlqvist seisoivat heidän takanaan.

Norjalaiset huomioivat kilpakumppaniensa toiminnan ja kommentoivat sitä Aftonbladetille.

”He olivat kai loppu. Ymmärrän, että he olivat pettyneitä. He olivat suursuosikkeja, ja pronssi tuntui kai tappiolta. Me olemme joka tapauksessa iloisia, eikä tuolla ole niin paljon merkitystä”, Norjan Astrid Øyre Slind totesi.

”On epäkunnioittavaa istua kansallislaulun aikana, mutta täällä saa levätä hieman”, hän jatkoi.

Varsinainen palkintojenjako tapahtuu myöhemmin.

Ruotsalaisnaisilla oli käytökselleen kuitenkin selitys.

”Maja meinasi vetää koko joukkueen alas. Meillä ei ollut tilaa seistä”, sanoi Karlsson, joka tuli Dahlqvistin alasvetämäksi.

”Siitä tuli vähän takapainoista”, Dahlqvist selitti.

Norjan ja Saksan hiihtäjät mahtuivat seisomaan korokkeella, mutta lopuksi kaikki joukkueet poseerasivat niin, että kaksi hiihtäjää istui ja kaksi seisoi.

Juttua täsmennetty kello 17.11: Kyse ei ollut vielä virallisesta palkintojenjaosta, vaan kilpailun jälkeisestä kukituksesta.

