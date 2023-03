Jos haluaa Lontoossa katsoa MM-hiihtoja, vaihtoehdot ovat vähissä.

Hiihdon MM-kisat ovat kuumimmillaan Planicassa Sloveniassa. Televisio auki ja MM-hiihdot ruutuun. Mutta: ei löydy hotellihuoneen kymmenistä tv-kanavista sellaista, joka MM-hiihtoja näyttäisi.

Tämä on tilanne tällä viikolla Lontoossa, Britannian pääkaupungissa. Katsaus tv-oppaaseen: Eurosport näyttää Britanniassa MM-hiihdot. Tämähän on helppoa: lähes jokainen pubi näyttää maksukanavien urheilulähetyksiä.

Hoop & Toy -pubi South Kensingtonissa: kadulla on kyltti, jossa luvataan parasta urheilua suorina lähetyksinä.

Pubissa on useita tv-ruutuja, suuria ja pieniä. Suora lähetys onkin menossa: krikettimaaottelu! Australia ja Intia kohtasivat. Australia voitti yhdeksällä juoksulla (wickets). Hiihtoa ei näkynyt yhdestäkään ruudusta.

Sama tilanne on lukuisissa muissakin pubeissa: päiväsaikaan krikettimaaottelut hallitsevat. Syynä on myös se, että useimmissa pubeissa on oikeudet vain Skyn ja BT:n maksukanaviin, ei Eurosportiin. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Skylla ja BT:llä on oikeudet muun muassa Englannin Valioliigaan, rugbyotteluihin ja krikettiin. Snookeria ja dartsia tulee paljon myös maksuttomilta kanavilta.

Ei vielä luovuteta. Seuraavana aamuna BBC:llä on laaja urheilukatsaus edellisen päivänä tärkeimmistä urheilutapahtumista. Päähuomio on luonnollisesti Englannin Valioliigan ja cupin otteluissa, mutta lopuksi mennään lumille: ei tosin hiihdon MM-kisoihin vaan lumilautailun MM-kisoihin. Britannian Mia Brooks voitti slopestylen MM-kultaa.

Vielä yksi yritys: Suomen merimieskirkko Lontoossa. Mutta: sielläkään tv-kanavavalikoimasta ei löydy MM-hiihtoja tarjoavaa kanavaa.

Miksi brittien pitäisi olla kiinnostuneita hiihdon MM-kisoista? Aika harva osaa edes hiihtää ja lunta saarivaltiossa on harvoin. Jos taas Planican MM-hiihtojen menestystä katsoo, britit voisivat jopa kehuskella suomalaisille: Britannia on menestynyt miesten hiihdon yksilölajeissa paremmin kuin Suomi.

Kyllä, Andrew Musgrave oli 15 kilometrin (v) kilpailussa yhdeksäs ja skiathlonissa 14:s. Suomen paras sijoitus on skiathlonin kymmenes sija (Perttu Hyvärinen). 15 kilometrillä Hyvärinen oli parhaana suomalaisena 13:s.

Kokeillaan vielä verkkosivustoja. BBC kertoo Musgraven kolmannesta sijasta viime joulukuun maailmancupissa, mutta MM-hiihdoista ei ole sanaakaan. Sama tilanne on muun muassa The Guardianilla. Jos Musgrave saisi mitalin, tilanne olisi ehkä toinen. Englanninkielinen Eurosport kylläkin uutisoi ahkerasti MM-hiihtoja.

Jos BBC:llä laittaa sanahakuun Planican, sieltä löytyy kärkipäästä mäkihypyn maailmanennätys vuodelta 2003: Matti Hautamäki leiskautti 228,5 metriä. Siitähän on vasta 20 vuotta.

