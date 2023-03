Wilma Murrolle riitti vain yksi yritys EM-hallikisojen karsinnoissa finaalipaikan saavuttamiseen.

Wilma Murto eteni naisten seiväshypyn finaaliin yleisurheilun halli-EM-kisoissa Istanbulissa ylitettyään 455 ensimmäisellään, mutta Elina Lampela karsiutui tuloksella 445. Karsintaraja oli 465, mutta loppukilpailuun riitti tulos 445. Lampela jakoi karsinnan kymmenennen sijan.

Loppukilpailu käydään huomenna.

Naisten 400 metrillä Viivi Lehikoinen juoksi välieriin alkuerien kymmenenneksi nopeimpana. Lehikoinen oli alkueränsä toinen ajalla 52,88, kun erän ykköseksi kiirehtinyt Hollannin ME-juoksija Femke Bol pysäytti kellon aikaan 52,35. Erässään viidenneksi sijoittunut Milja Thureson karsiutui jatkosta ajalla 55,82.

Lehikoinen juoksee välierän illalla seitsemän paikkeilla.

"Kovaa vauhtia on tiedossa. Katsotaan nyt. Positiivista on, että kunto on noussut alle 53 sekunnin tasolle”, Lehikoinen kommentoi tiedotteessa.

Kristian Pulli karsiutui miesten pituushypyn finaalista. Pulli hyppäsi 766 senttiä ja jäi karsinnassa yhdeksänneksi, kun kahdeksan parasta eteni loppukilpailuun. Finaalipaikkaan riitti tulos 775.

Karsinnan voitti Ruotsin Thobias Montler tuloksella 814. Pullin viimeinen karsintahyppy oli hänen pisimpänsä, mutta yliastuttu.

"Vähän väärään aikaan heräsin kilpailuun. Vasta viimeisessä hypyssä sain juoksua kulkemaan kunnolla, mutta sitten askelmerkki muuttui sen verran, että jos olisin edes vähän saanut hypyn paremmin osumaan. Mutta yli mikä yli”, Pulli sanoi tiedotteessa.

"Tästä lähden valmistautumaan kesää kohti ja ihan hyvillä mielin, sillä kunto on hyvä ja samoin lähtökohdat kesää ajatellen. Yritän kääntää tämän pettymyksen voitoksi ja tehdään kesällä kovia tuloksia.”

Naisten seitsenottelussa Saga Vanninen juoksi 60 metrin aidat aikaan 8,35, mutta jäi korkeushypyssä tulokseen 168. Vanninen on kahden lajin jälkeen 11:ntenä eli viimeistä edellisenä. Tänään aamupäivällä seitsenottelun ohjelmassa on vielä kuulantyöntö.

Nathalie Blomqvist karsiutui 1 500 metrillä. Hän oli eränsä neljäs ajalla 4.10,91, mikä oli karsiutujista nopein aika.

Anna Pursiainen oli 60 metrillä eränsä viimeinen ajalla 7,52 ja karsiutui. Pursiainen, 19, kilpaili ensimmäisen kerran arvokisoissa.