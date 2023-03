Suurin osa jalkapallosarjojen – olkoonkin huippusarjoja – sarjaottelut ovat vain niitä, sarjaotteluita muiden joukossa. Muutama kohtaaminen kauden aikana on kuitenkin erityinen ottelun molemmille osapuolille, ja yksi sellainen pelataan sunnuntaina Englannin Valioliigassa.

Liverpool ja Manchester United ovat englantilaisen jalkapallon ikonisin taistelupari, joiden vihollisuudet ovat kestäneet vuosikymmeniä. Ensimmäinen ottelu pelattiin jo vuonna 1894 ja viimeisin viime vuoden elokuussa.

Seuraava näytös on vuorossa Liverpoolin kotikentällä Anfield Roadilla sunnuntaina kello 18.30 Suomen aikaa.

Viime vuosista poiketen Liverpool lähtee otteluun selvästi ManUa heikommalta sarjasijoitukselta. ManU on sarjassa kolmantena ja taistelee mestaruudesta, Liverpool on vasta kuudentena kymmenen pistettä vastustajaansa perässä. Kotikentällään se on kuitenkin ollut edelleen vahva häviten vain yhden 12 ottelusta.

Ottelun ennakkoasetelma on hieman totutusta poikkeava, mutta tuttua on tiukkojen taisteluparien muodostuminen eri puolelle kenttää ja jopa rajojen ulkopuolelle.

Taisteluparit:

Maalivahdit: Alisson –David de Gea

Maalivahdit eivät varsinaisesti taistele keskenään, mutta yksikin epäonnistuminen voi ratkaista ottelun. Sekä Liverpoolin Alisson että ManU:n de Gea ovat pelanneet kaikki joukkueensa ottelut ja päästäneet 28 maalia. Molemmat ovat sarjan eliittiä, joten helppoja maaleja tuskin nähdään.

Casemiron ja David de Gean hymy on ollut herkässä.

Keskikenttä: Fabinho –Casemiro

Real Madridista täksi kaudeksi tullut keskikentän pohjapelaaja Casemiro on ollut loistava. Brasilian maajoukkuemies sijoittuu oikein, ylläpitää joukkueen kenttätasapainoa, katkoo, taklaa kovaa ja tekee maalejakin. Välillä ryöpsähtää toki myös yli, kuten helmikuun alussa, kun Casemiro tarttui Crystal Palacen Will Hughesia kaksin käsin kurkusta.

Liverpoolin keskikentän pohjalla operoi niin ikään Brasilian maajoukkuepelaaja Fabinho. Miesten marssijärjestys on kuitenkin selvä, mikä kävi ilmi viime vuoden MM-kisoissa: Casemiro pelasi, Fabinho istui vaihtopenkillä.

Keskikentän hallinta voi hyvinkin ratkaista ottelun.

Puolustus vastaan hyökkäys: Trent Alexander-Arnold–Marcus Rashford

Laitapuolustaja Trent Alexander-Arnoldin osaaminen hyökkäyssuuntaan on tiedossa, mutta puolustuspään puutteet eivät ole kadonneet. Nyt hänellä on vastassa sarjan kuumin maalitykki. Marcus Rashford tavoittelee paikkaa seuralegendojen Eric Cantonan, Ruud van Nistelrooyn ja Cristiano Ronaldon rinnalla, ja se onnistuu, jos hän tekee maalin kuudennessa peräkkäisessä liigaottelussa.

Maalikuninkuus menee lähes varmasti 27 kertaa osuneelle Manchester Cityn Erling Haalandille, mutta 14 osuman Rashford on ollut avainasemassa ManUn nousussa. Rashford pelasi vain viimeisen reilun puolituntisen keskiviikon cup-voitossa West Hamia vastaan, mutta sunnuntaina katseet kääntyvät häneen jo alkuvihellyksestä.

Rashford voi pelata myös keskushyökkääjänä, jolloin etenkin Virgil van Dijkille lankeaisi iso vastuu maalitykin pysäyttämisestä.

Liverpool tarvitsee Mohamed Salahilta onnistumisia myös ManU:a vastaan.

Hyökkäys vastaan puolustus: Mohamed Salah–Luke Shaw

Salah on Liverpoolin ja Manchester Unitedin välisten otteluiden kaikkien aikojen paras maalintekijä kymmenellä osumallaan. Tällä kaudella verkko on heilunut kahdeksan kertaa, myös 1–2-tappiossa ManU.lle. Salah teki parilla edelliskaudella yli 20 maalia, joten parantamisen varaa on.

Salah pelaa tutusti Liverpoolin oikealla laidalla, joten hänen pimentämisensä jäänee pitkälti laitapuolustaja Shaw’n tehtäväksi. Shaw’n pelaaminen oli vielä viikolla epävarmaa, eikä puolikuntoista puolustajaa kannata Salahia vastaan peluuttaa. Shaw on kunnossa ollessaan tärkeä palanen myös ManU:n hyökkäyspelissä, mutta sunnuntaina päätehtävä lienee Salahin iholla pysyminen – ehkä ihon alle pääseminenkin.

Valmennus: Jürgen Klopp–Erik ten Hag

Saksalainen Jürgen Klopp on tuonut Liverpoolille Valioliigan mestaruuden ja Mestarien liigan voiton, mutta tämä kausi on ollut varsin vaikea. Kloppin kohdalla on puhuttu ”seitsemännen kauden kirouksesta”, joka viittaa edellisten seurojen ongelmiin juuri seitsemännellä kaudella. Ailahtelevasti esiintyneen joukkueen pelaamisesta on läpi kauden puuttunut paras terä, mutta rakas vihollinen saa ainakin tunnelatauksen vaadittavalle tasolle.

Hollantilainen Erik Ten Hag tuli Manchesteriin täksi kaudeksi, ja hänen alaisuudessaan joukkue on löytänyt kauan kadoksissa olleen vireen. Kausi alkoi hieman takellellen, mutta 22. elokuuta Liverpoolista otettu 2–1-voitto käänsi kurssin nousuun. Tämän vuoden puolella joukkue on hävinnyt vain kärkijoukkue Arsenalille. Pelaajahankinnat, roolit ja pelitapa ovat nostaneet ManU:n loiston vuosista muistuttavalle tielle.

Vaikka kentällä nähdään huimia taistelupareja, saatetaan ottelun lopputuloksen ratkaiseva mittelö käydä sittenkin valkoisten viivojen ulkopuolella. Luottavatko molemmat valmentajat vain omaan tuttuun tekemiseen vai onnistuuko jompikumpi yllättämään toisen taktisilla valinnoilla?

Liverpool–Manchester United sunnuntaina kello 18.30. Viaplay ja V Sport näyttävät ottelun.

Jürgen Kloppin Liverpoolilla on ollut nihkeä kausi.