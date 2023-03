Saksalainen tutkimus kertoo astmalääkkeen parantavan suoritusta kahdesta kolmeen prosenttiin kilpailuissa, jotka kestävät 60–90 minuuttia.

Norjan hiihtomaajoukkueen lääkäri Ove Ferangen kertoo norjalaiselle Verdens Gang (VG) -lehdelle epäilevänsä uutta tutkimusta astmalääkkeen jättimäisestä hyödystä.

Saksalainen tutkimus todistaa astmalääkkeen käytön merkittävät hyödyt terveille urheilijoille. Ferangen ei ole vakuuttunut tuloksista.

”Kun huomioidaan aiemmista tutkimuksista saamamme tiedot, en ole varma, pitääkö tämä paikkaansa”, Ferangen sanoo.

Tutkimus, jonka tuloksia ei ole vielä kokonaisuudessaan julkaistu, tehtiin Maailman antidopingtoimiston (Wada) taloudellisen tuen turvin. Wada rahoitti tutkimusta 315 000 dollarin eli lähes 300 000 euron apurahalla.

Tutkimusjohtaja Jürgen Steinacker Ulmin yliopistollisesta sairaalasta kertoi Saksan yleisradioyhtiön ARD:n Sportschau-sivustolla, että astmalääkkeen käyttö voi parantaa suoritusta kahdesta kolmeen prosenttiin kilpailuissa, jotka kestävät 60–90 minuuttia.

”Kilpaurheilussa tämä ero on jättimäinen ja voi tehdä eron voiton ja tappion välillä”, Steinacker sanoi.

Tutkimukseen osallistui vain terveitä urheilijoita. Ferangen kertoo aiempien tutkimusten osoittaneen, ettei astmalääkkeistä ole hyötyä terveille ihmisille.

”Mutta on selvää, että jos on uusia, kattavia ja hyviä tutkimuksia, jotka osoittavat jotain muuta, Wadan on luonnollisesti tarkasteltava sitä”, norjalaislääkäri lisää.

Ferangen pitää tutkimuksen ”ilmeisenä heikkoutena” sitä, että siinä tutkittiin vain 12 urheilijaa.

”En ole varma, onko noin pienellä tutkimuksella jotain merkitystä”, hän sanoo.

Ferangen kertoo, että noin 50–70 prosentilla Norjan MM-kisajoukkueen urheilijoista on astmadiagnoosi. Prosenttiosuus on pysynyt suunnilleen samana vuosikausien ajan.

”Konkreettista lukua emme voi antaa, mutta jos tarkastelemme kestävyysurheilulajeja huipputasolla, niin maastohiihtoa kuin muitakin lajeja, varsinkin talvella, on luku suunnilleen oikea.”

Tutkimuksessa annetut lääkeannokset olivat Sportschaun mukaan selvästi raja-arvojen alapuolella turvallisuuden takaamiseksi.

Suoritusta parantava vaikutus tuli silti selväksi, ja siksi tutkimusjohtaja Steinacker vaatiikin salbutamolin ja formoterolin raja-arvojen laskemista reilun urheilun luomiseksi.

Sportschau nosti uutisessaan esiin myös kaksi kuuluisaa astmalääkkeen käyttöön liittyvää tapausta.

Maantiepyöräilyn tähden Chris Froomen dopingnäytteestä löytyi sallitut raja-arvot yli kaksinkertaisesti ylittävä määrä salbutamolia syksyllä 2017, mutta hän selvisi ilman kilpailukieltoa.

Hiihdon suurnimiin kuulunut Martin Johnsrud Sundby puolestaan sai kahden kuukauden kilpailukiellon dopingrikkeestä. Hän antoi kaksi erillistä liikaa salbutamolia sisältänyttä dopingnäytettä kaudella 2014–2015 ja kärsi kilpailukieltonsa kesällä.

Sekä salbutamoli että formoteroli ovat keuhkoputkia laajentavia lääkeaineita.