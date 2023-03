Jalkapalloilija kiistää syyllistyneensä raiskaukseen. Seura kertoi tukevansa pelaajaansa ja luottavansa oikeusjärjestelmään.

Ranskan jalkapalloliigan tähtisikermässä Paris Saint-Germainissa (PSG) sekä Marokon maajoukkueessa puolustava Achraf Hakimi, 24, saa syytteen raiskauksesta, uutistoimisto AFP kertoo.

Syytteen nostamisesta päätettiin sen jälkeen, kun syyttäjät kuulustelivat Hakimia tähän liitettyjen raiskausepäilyjen vuoksi.

24-vuotias nainen väittää Hakimin raiskanneen hänet viime viikon lauantain ja sunnuntain välisenä yönä jalkapallotähden kotona. Nainen kertoi asiasta poliisille sunnuntaina, mutta ei halunnut nostaa oikeusjuttua Hakimia vastan.

Syyttäjä kuitenkin otti tapauksen tutkittavakseen sen vakavuuden vuoksi.

Hakimin asianajaja Fanny Colin sanoo AFP:n mukaan asiakkaansa kiistävän jyrkästi kaikki häntä vastaan esitetyt syytökset. Colin kertoo Hakimin olevan siinä mielessä tyytyväinen syytteeseen, että ”hänellä on vihdoin mahdollisuus puolustaa itseään”.

PSG ei ole ottanut verkkosivuillaan kantaa Hakimin tilanteeseen, mutta on kommentoinut asiaa urheilumedia The Athleticille ennen tietoa syytteestä.

”Seura tukee syytökset tiukasti kiistänyttä pelaajaa. Luotamme oikeusjärjestelmään. PSG on instituutio, joka edistää kunnioitusta kentällä ja sen ulkopuolella”, seura ilmaisi.

Hakimia raiskauksesta syyttävä nainen kertoi tutustuneensa pelaajaan tammikuun puolessavälissä Instagramissa. Pelaaja oli naisen mukaan maksanut hänelle matkan kotiinsa, jossa jalkapallotähti oli espanjalaisen urheilulehden AS:n mukaan yksin koko viikonlopun.

AS:n mukaan Hakimin vaimo ja pariskunnan kaksi lasta olivat lomalla Dubaissa. Myöhemmin AS kertoi espanjalaista El Cierre Digitalia lainaten, että näyttelijänä työskentelevä vaimo on eroamassa Hakimista. Ero on ollut vireillä viikkoja.

Hakimia raiskauksesta syyttävän naisen asianajaja Rachel-Flore Pardo kertoi AFP:lle asiakkaansa pitävän kiinni poliisille kertomastaan. Nainen oli halunnut Pardon mukaan puhua yksinomaan syyttäjälle eikä tehdä asiasta numeroa mediassa.

Hakimi on ollut sivussa PSG:n toiminnasta reisivamman vuoksi, eikä hänen nimeään löydy perjantaina julkaistulta Nantes-ottelun pelaajalistalta. Seura kertoi perjantaina Hakimin palanneen harjoituksiin samana päivänä.

”Tavoitteena on, että hän on käytettävissä Bayernia vastaan”, PSG:n päävalmentaja Christophe Galtier kertoi AFP:lle keskiviikkoiseen Mestarien liigan otteluun viitaten.

Galtier oli kieltäytynyt kommentoimasta Hakimiin kohdistuneita raiskausepäilyjä.

AFP kertoo, ettei vireillä oleva oikeusprosessi estä Hakimia lähtemästä maasta, eli hän voi matkata muun PSG-joukkueen mukana Müncheniin.

Hakimi kuului viime vuoden lopulla Qatarissa pelatuissa MM-kisoissa Marokon runkomiehiin. Marokko sijoittui turnauksessa neljänneksi.