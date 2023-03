Kerttu Niskasen mitalia uhkaa nainen, jolla on hurja suunnitelma – norjalaislegenda tyrmää täysin

Astrid Øyre Slind aikoo osallistua sunnuntain Vasaloppetiin. Sinne hän lentää sponsorinsa koneella lauantain 30 kilometrin kisan jälkeen.

Planica

Kerttu Niskasen selkeä päämatka hiihdon MM-kisoissa on edessä vihdoin lauantaina, kun Planicassa käydään 30 kilometrin perinteisen yhteislähtökisa.

Yksi Niskasen suurimmista uhkaajista on Norjan Astrid Øyre Slind, jonka tausta on hämmästyttävä. Slind, 35, on kilpaillut suurimman osan urastaan maratonmatkojen Ski Classics -sarjassa. Hän piti maailmancupista kahdeksan vuoden tauon, kunnes palasi yllättäen viime syksynä.

Jälki oli heti sen verran vakuuttavaa, että Slind valittiin Norjan MM-kisajoukkueeseen. Uran ensimmäiset arvokisat ovat jo ennen päämatkaa tuoneet skiathlonin pronssia ja viestimestaruuden.

”En todellakaan kadu, että yritin tätä”, Slind sanoo Sanomille ja naurahtaa. ”Tämä on ollut urani paras kausi. On todella hauskaa olla mukana MM-kisoissa ja olla nyt myös maailmanmestari.”

Nuorempana Slindin ura ei lähtenyt lentoon, vaikka alle 23-vuotiaiden MM-kisoista tulikin kultaa ja hopeaa. Hän taisteli lähinnä maailmancupin jäännöspisteistä. Norjan tasoisessa hiihtomaassa sillä ei vielä juhlita. Edellä on ollut vuorollaan Marit Bjørgenin, Therese Johaugin, Ingvild Flugstad Østbergin ja Heidi Wengin tasoisia menijöitä.

Ski Classics -sarjassa jälki on sen sijaan ollut hurjaa ja hän on napsinut voittoja ja kärkisijoja toisensa perään. Sarja ei kerää Norjassakaan suurimpia nimiä puoleensa, mutta sen katsominen kuuluu osaksi maan talviurheiluperinteitä.

”Viime syksynä harjoitukset menivät todella hyvin. Tuntui, että tätä pitää yrittää nyt tai ei sitten koskaan.”

Sairastelu marraskuussa oli viedä maajoukkuepaikan, mutta ei ollut lopulta kohtalokas. Slind sanoo, että hän on tehnyt paljon tekniikkaharjoittelua, jotta pärjäisi tasatyönnön lisäksi myös vuorohiihdolla ja vapaalla.

”En odottanut olevani näin hyvä, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu”, hyväntuulinen Slind sanoo.

Kerttu Niskanen sanoo, että Slindillä on vahva ylävartalo. ”Se palvelee myös näissä kisoissa. Hän on treenannut paljon, ja kunto on hyvä”, suomalaistähti toteaa.

Uransa jo lopettanut norjalainen suurhiihtäjä Martin Johnsrud Sundby tuntee Astrid Øyre Slindin tarinan hyvin. Sundby on Planicassa paikalla tv-asiantuntijana.

Sundby sanoo, että Slind on harjoitellut läpi uransa todella kovaa, ehkä jopa hieman liikaa, ja oppinut virheistä. Harjoitusmäärät ovat olleet Bjørgenin ja Johaugin kanssa samoilla lukemilla.

”Hän on eläin. Hän ei väsy. Hän on harjoitellut tasatyöntöä miesten kanssa 4–5 tunnin vetoina eikä ole valittanut missään vaiheessa”, Sundby sanoo.

Sundby kertoo, että Slind on kehittänyt tasatyönnön ihan uudelle tasolle. Maratonmatkoilla kilpaillaan juuri tasatyönnöllä. ”Se on hänellä ehkä maailman parasta, kuten nähtiin Johaugia vastaan viime vuonna Birgenissä.”

Slind kukisti Johaugin arvostetussa 54 kilometrin Birkebeinerrennet-kilpailussa.

Sundby ei ole ollut yllättynyt Slindin kovasta kunnosta, mutta tämän hiihtotekniikan nopea kehitys on tullut hivenen puskista.

Slind aikoo tehdä viikonloppuna hurjan tempun. Lauantain 30 kilometrin päälle hän aikoo hiihtää perinteisen Vasaloppetin 90 kilometrin matkan Ruotsissa sunnuntaina. Mahdolliset palkintojuhlallisuudet Planicassa ovat edessä puoli yhdeksän maissa. Vasaloppet starttaa aamulla kahdeksalta.

”Siinä tulee 120 kilometrin viikonloppu. Olen varmasti sen jälkeen todella väsynyt, mutta sen yrittäminen on sen arvoista. Vasaloppet on bonusta”, Slind sanoo.

Hän lentää paikalle sponsorinsa koneella.

Martin Johnsrud Sundbyllä on selkeä mielipide Slindin suunnitelmista.

”En pidä siitä yhtään. Sillä tavalla voi tuhota kaiken. En ymmärrä, miksi hän on niin tekemässä. Miksi hän ei vain nauttisi MM-kisoista ja valmistautuisi Holmenkollenille, joka on Norjassa niin paljon suurempi kisa kuin Vasaloppet?” Sundby ihmettelee.

”Toki jos hän voittaa, niin hän sankari. Mutta hän voi myös tuhota seuraavat kolme-neljä kuukautta harjoittelustaan. Se ei olisi fiksua.”

Oslon Holmenkollenilla käydään legendaariset kisat viikon päästä. Myös naiset hiihtävät siellä 50 kilometriä.