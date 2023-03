MM-hiihdoissa kilpaillaan lauantaina yhdistetyssä (miehet), naisten 30 kilometrillä (p) ja mäkihypyn miesten joukkuekilpailussa.

Kerttu Niskasen päämatka MM-kisoissa on 30 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteisölähtökisa.

Hiihdon MM-kisojen toiseksi viimeisenä kisapäivänä lauantaina ohjelmassa on kolme kilpailua.

Päivä alkoi yhdistetyn mäkiosuudella (HS138). Suomen joukkueessa ovat Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Waltteri Karhumaa ja Otto Niittykoski.

Mäkiosuuden jälkeen kärjessä on Norjan Jarl Magnus Riiber. Parhaana suomalaisena on Hirvonen, eroa kärkeen kaksi minuuttia ja 43 sekuntia ja sijoitus 15:s. Herolan ero Riiberiin on 2.50 (19.). Niittykoski oli 30. (+3.51) ja Karhumaa 38. (+4.50).

Hiihto-osuudelle lähdetään kello 16.

Suomen mitalitoiveet ovat korkealla, kun naisten 30 kilometrin (p) yhteislähtökisa alkaa kello 13. Suomalaisista ladulle säntäävät Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Johanna Matintalo ja Anne Kyllönen.

Lauantain päätöslajina on mäkihypyn joukkuekilpailu. Suomen joukkueessa hyppäävät Antti Aalto, Niko Kytösaho, Eetu Nousiainen ja Vilho Palosaari.