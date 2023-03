Fernando Alonso vääntää rattia vaikka ranteet murtuneena.

Espanjalainen F1-tähti Fernando Alonso kohautti formulakansaa torstaina. Samalla kun Bahrainissa valmistaudutaan viikonloppuna ajettavaan kauden 2023 avauskisaan, Alonso kertoi, että ajoi pitkän pätkän kaudesta 2022 kädet murtuneina.

Kaksinkertainen maailmanmestari loukkasi itseään kolaroituaan autonsa Australian GP:n aika-ajoissa 9. huhtikuuta, kertoo Autosport. Hän ajoi siteet ranteissaan seuraavat viisi kisaa ja kertoo, että kivut jatkuivat pitkään sen jälkeenkin.

”Molemmista käsistäni murtui muutama luu viime vuonna. En ollut täysin toipunut ennen elokuuta. Minulla oli kipuja, mutta me rakastamme ajamista!” Alonso sanoo Autosportille.

Asia tuli puheeksi, koska myös Alonson tallikaveri Lance Stroll kertoi viime viikolla loukanneensa itseään pyöräilyonnettomuudessa. Stroll ei pystynyt ajamaan viime viikon testeissä, mutta on yllättäen mukana Bahrainissa ja yrittää ajaa vammoistaan huolimatta.

Kuskien talli Aston Martin tiedotti onnettomuuden jälkeen kyseen olevan pikkuvammoista, mutta Autosportin mukaan myös Strollilla oli murtumia ranteissa ja hän tarvitsi erikoislääkärin hoitoa.

Strollin paluu radalle vaikuttaa maallikon silmiin kovin nopealta tuon vakavuusasteen vamman jälkeen. Alonso ei kuitenkaan tallikaverinsa pikapaluusta hätkähdä.

”Se on jo loistava uutinen, että hän on täällä ja yrittää ajaa. Se osoittaa hänen voitontahtonsa motivaationsa voittaa tälle tallille. Vaikka taistelemme tänä viikonloppuna niistä sijoista, mihin rahkeemme riittävät, hän on täällä ja yrittää. Se on erittäin hyvä merkki”, Alonso hehkuttaa.

Bahrainissa lauantaina ajetaan aika-ajo ja sunnuntaina kisa.

Alonso, 41, aloittaa ensimmäisen kautensa Aston Martinin ratissa. Viime kaudella hän keräsi Alpinella 81 MM-pistettä ja sijoittui F1-sarjassa yhdeksänneksi.