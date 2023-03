Yhdistetyn ratojen kunto on puhuttanut Planicassa. Eero Hirvosen mukaan radassa oli taas outoja möykkyjä ja uria, vaikka lauantaina oli latumestarin paras päivä MM-kisoissa.

Planica

Ilkka Herola oli parhaana suomalaisena yhdeksäs yhdistetyn miesten MM-päätösmatkalla Slovenian Planicassa. Myös Eero Hirvonen kohensi sijoitustaan kymmenen kilometrin hiihto-osuudella ja oli yhdestoista.

Kumpikaan ei ollut tyytyväinen lopputulokseen. Herola tosin sanoi hiihto-osuuden sujuneen kelvollisesti.

”Sijoitus ei lämmitä yhtään. Tällaisia sijoja ei täältä olla hakemassa, ei voi olla tyytyväinen.”

Hirvonen moitti hiihtämistään tasapaksuksi, joskin jaksavaksi.

”Perustaso on ihan hyvä, mutta raivopäinen hakkaaminen puuttuu, mitä hiihtoni parhaimmillaan on.”

Lue lisää: Suomen valmentajalta suoraa puhetta Kerttu Niskasen suksista

Lue lisää: Viimeinen pallo meni harakoille – Kerttu Niskanen oy takoo silti huimaa tulosta

Yhdistetyn kisa hiihdettiin naisten 30 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisan jälkeen.

Herolalla ja Hirvosella oli ennakkoon epäilyksiä radan kunnosta, etenkin kun yhdistetyn olosuhteet ovat olleet Planicassa vähän mitä sattuu.

Välillä rata on ollut muhkurainen kuin perunapelto, välillä sauvat ovat painuneet läpi pohjasta.

Tällä kertaa perinteisen ladun lanaaminen pois oli onnistunut varsin hyvin. Herola kuvasi ratoja MM-kisojen parhaaksi.

”Kun kuulimme että rata ajetaan, fiilis oli, että se voi olla ihan mitä tahansa”, hän sanoi.

Pelko oli kuitenkin tällä kertaa aiheeton.

Myös Hirvosen mukaan rata oli yllättävän hyvässä kunnossa, MM-kisojen paras.

”Sitä kuitenkin ihmettelen, miksi pohjaa on vaikea ajaa sileäksi. Ovatko latukoneet huonoja? Pohja on möykkyinen, ja välillä on uria. Latukoneen jälki ei ole sellainen kuin kotona Suomessa, että siitä tulee ajettaessa sileä.”

Hirvosen mukaan möykyt eivät nyt haitanneet pahasti, koska alusta oli pehmeä.

”Nyt rata ei sillä tavalla röykyttänyt. Onko lumi sitten sellaista, että kone ei möyhi sitä tasaiseksi. Kaikkiaan rata oli hyvässä kunnossa.”

Hirvonen ja Herola jäivät mäkiosuudella lähes kolmen minuutin päähän Norjan Jarl Magnus Riiberistä. Maalissa suomalaiskaksikon ero voittaja Riiberiin oli runsaat kaksi minuuttia.

Riiber nappasi MM-kullan runsaan minuutin erolla maanmieheensä Jens Lurås Oftebrohon. Itävallan Johannes Lamparter otti pronssia.

Riiber voitti Planicassa kaikki neljä mahdollista MM-kultamitalia.