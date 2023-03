Arsenal nousi voittoon, vaikka joutui nopeasti tappiolle.

Arsenal on osoittanut tällä kaudella olevansa erittäin vaarallinen otteluiden lopuissa – niin kävi myös lauantaina jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Putoamisvaarassa oleva Bournemouth johti vierasotteluaan Arsenalia vastaan tunnin kohdalla 2–0, mutta kotijoukkue nousi väkisin 3–2-voittoon. Reiss Nelson tykitti Arsenalin voittomaalin lisäajan seitsemännellä minuutilla.

Bournemouthin avausmaali syntyi suoraan aloituksesta käynnistyneestä hyökkäyksestä. Tilastopalvelu Optan mukaan Philip Billingin 9,11 sekunnin pelin jälkeen tekemä maali on Valioliigan historian toiseksi nopein.

Arsenal hallitsi ottelua selvästi ja vei pallonhallinnan lähes täysin, mutta myös Bournemouthilla oli avauspuoliajalla loistopaikka kasvattaa johtoaan.

Toisella puoliajalla pelin kuva pysyi samana, kunnes Marcos Senesi pukkasi 57. minuutilla kulmapotkutilanteessa 0–2-maalin. Arsenal kavensi nopeasti Thomas Parteyn jatkettua pallon kulmapotkun jälkitilanteessa takatolpalta sisään. Ottelun 70. minuutilla Ben White viimeisteli keskityspallosta jalallaan tasoituksen.

Arsenalin etumatka sarjassa toisena olevaan Manchester Cityyn on viisi pistettä. City voitti lauantaina Newcastlen 2–0. Kotijoukkueen maaleista vastasivat Phil Foden ja Bernardo Silva. Manchester Cityn brasilialainen maalivahti Ederson ylitti samalla Valioliigassa 100 nollapelin rajan.

Ederson on 17:s maalivahti, joka on saavutukseen yltänyt. Merkittävää on, että brasilialainen on pelannut vain 208 ottelua, eli hänen ”nollaprosenttinsa” on 48,1, joka on koko joukon kovin.

Liverpoolissa lähes kaikki nollansa pitänyt Pepe Reina on prosenteissa kakkosena (45,8), ja kolmatta paikkaa pitää tshekkiläinen Chelsea-ikoni Petr Cech, joka keräsi määrällisesti eniten nollapelejä (202). Jussi Jääskeläisen nimi löytyy kunniakkaan listan sijalta 15. Suomalainen sai pidettyä maalinsa puhtaana 108 kertaa Valioliigassa.

Kaikissa lauantain otteluissa juhlittiin kotivoittoa, kun Aston Villa kukisti Crystal Palacen 1–0, Brighton West Hamin 4–0, Chelsea Leedsin 1–0, Wolverhampton Tottenhamin 1–0 ja Southampton Leicesterin 1–0.