Formulakauden avauskilpailu sai Mercedes-tallin George Russellin synkistelemään.

Formula ykkösten kauden avauskisa päättyi sunnuntaina Red Bull -tallin kaksoisvoittoon. Hallitseva mestari Max Verstappen oli ylivoimainen voittaja ja tallikaveri Sergio Perez selkeä kakkonen.

Vaikka kyse oli vasta ensimmäisestä osakilpailusta 23 osakilpailun MM-sarjassa, Mercedes-tallin George Russell julisti jo Red Bullin olevan ylivoimainen koko kauden ajan.

”Red Bull on lyönyt jo lukkoon tämän kauden. En usko kenenkään pystyvän kamppailemaan heitä vastaan. Odotan, että he voittavat kauden jokaisen osakilpailun. Se on arvaukseni”, sunnuntaina seitsemänneksi sijoittunut Russell totesi Autosportin mukaan.

”Tuollaisen esityksen perusteella kukaan ei pysty haastamaan heitä.”

Russell on tätä mieltä siitäkin huolimatta, että hänen mukaansa Red Bullin nopeus vaikutti heikommalta kuin viikon takaisissa testeissä.

”Se oli vähän outoa, mutta heillä on tällä hetkellä helppoa, ja he voivat tehdä mitä tahansa.”

Russellin mielestä Ferrari saattaa haastaa Red Bullin paalupaikasta, mutta kilpailussa se ei onnistu.

Russellin tallikaveri, moninkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton totesi, että Mercedeksellä ei ollut mitään jakoa sunnuntaina palkintopallille.

”Emme olleet lähelläkään”, viidenneksi sijoittunut Hamilton totesi ja huomautti samalla, että hän olisi ollut kuudes, jos Ferrarin Charles Leclerc ei olisi keskeyttänyt.