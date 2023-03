MM-hiihtojen miesten 50 kilometrin kilpailun todellinen pituus on herättänyt kysymyksiä.

Urheilukellovalmistaja Polarin tuoteasiantuntija Ville Uronen pitää todella erikoisina hiihdon MM-kisojen miesten 50 kilometrin kilpailun pituudesta tulleita tietoja.

Planican MM-kisojen päätösmatkan jälkeen yksi suomalaishiihtäjä lähetti Sanomalle kuvakaappauksen gps-kellonsa lukemista. Gps-tietojen mukaan 50 kilometrin kisa oli oikeasti 44,69 kilometriin mittainen – eli yli viisi kilometriä liian lyhyt.

Britti Andrew Musgrave julkaisi kuntoilupalvelu Stravassa oman kellonsa tiedot: 44,72 kilometriä. Kilpailun voittaneen Norjan Pål Golbergin kello antoi puolestaan matkaksi 46,3 kilometriä.

Vaikka reitin virallinen pituus mitataan hiihtoväylän keskilinjalta, ei se selitä huimaa pituuseroa. Polarin Uronen onkin hämmentynyt hiihtäjien gps-mittausten tuloksista.

”Olisi hyvin ihmeellistä, jos gps olisi noin pahasti pielessä. On vaikea ajatella, että se olisi noin vinksallaan,” Uronen sanoo.

Hän kertoo, että huippuhiihtäjillä on käytössään samanlaisia urheilukelloja kuin tavallisillakin kuluttajilla. Kellon gps on yhteydessä samanaikaisesti useaan satelliittiin ja mittaa sijainnin kerran sekunnissa. Tarkkuus on kellon merkistä riippumatta yleensä sama.

Maastonmuodoilla ei Urosen mukaan pitäisi olla vaikutusta mittaustarkkuuteen. Korkeuserojen mittaamisessa urheilijoiden käyttämissä kelloissa on ilmanpainemittari, jonka avulla myös korkeudesta saadaan tarkkaa tietoa.

Toimintahäiriöt näkyvät niin ikään kellon piirtämässä reitissä.

Uronen ei osaa sanoa, mikä selittäisi isoa eroa mittauksissa ja virallisessa kisapituudessa. Yhden helpon tavan hän kuitenkin kertoo asian selvittämiseksi.

”Pitäisi päästä laittamaan reitit päällekkäin. Kellon piirtämästä reitistä näkisi, onko pomppinut sivuun. Virheet yleensä näkyvät, jos niitä on.”

50 kilometrin kisassa kierrettiin seitsemän kertaa kierros, joka Fisin virallisissa dokumenteissa on merkitty 7,14 kilometrin mittaiseksi. Jos kisa todella oli alle 45 kilometrin mittainen, yksi kierros olisi ollut yli 700 metriä ilmoitettua lyhempi.

”Hyvin mystinen juttu.”

Seitsemän kertaa hiihdon arvokisoissa kansainvälisen hiihtoliiton teknisenä asiantuntijana toiminut Jussi Prykäri selvensi Sanomalle sunnuntai-iltana, että jokaiselle kilpailuradalle tehdään virallinen homogolointiprosessi, jossa ne mitataan ja tarkastetaan sääntömääräisesti. Kaikki data latukartoista ja niiden teknisistä tiedoista on saatavilla Fisin sivuilta.

”Se mittausprosessi on tarkka. Siinä luetaan gps-dataa, ja ymmärtääkseni arvokisoissa homologointitarkastajat mittaavat lisäksi mittapyörällä ne radat keskilinjalta. Sen pitäisi olla ihan selkeä prosessi, ettei alimittaisilla radoilla hiihdettäisi.”

”Sen tiedän, että esimerkiksi Lahden MM-kisoissa 2017 olin mukana, kun homologointitarkastaja mittasi mittapyörällä tasan tarkkaan kaikki radat eli niistä tuli tarkat metrilukemat. Sen jälkeen varmistettiin vielä gps-datalla.”