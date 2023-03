Juri Borodavko haluaa kilpailla kovimpia vastaan.

Venäjällä järjestettiin omat varjokisat samaan aikaan hiihdon MM-kisojen kanssa. Malinovkassa järjestetty tapahtuma oli paikallisten mielestä menestys. Sille suunnitellaan jatkoa.

Maan hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe maalaili viime viikolla, miten kisoista voisi kasvaa kansainvälinen tapahtuma. Hän maanitteli mukaan osallistujia ”ystävällismielisistä maista” kuten esimerkiksi Iranista.

Venäjän miesten hiihtojoukkueen päävalmentaja Juri Borodavko kertoi viikonloppuna Sport-Ekpressille, ettei hän kannata Välben ideaa.

”Minä haluan kisoihin mukaan parhaat, en turisteja. Lähetimme joulukuussa urheilijoitamme Kiinaan, ja hiihtokisat siellä olivat pelkkää näytöstä. Niillä ei ollut kilpailullista merkitystä. Jos kilpailemme sellaisia vastaan, jotka vasta aloittelevat, se ei ole kunnon kilpailua. Eikä tuollaiset voitot ole merkittävä urheilusaavutus”, Borodavko murisi.

Konkarivalmentajalla ei ole hyvää sanottavaa myöskään Venäjän hiihtovihollisen eli Norjan suuntaan. Vuonomaan edustajat jyräsivät voitosta voittoon erityisesti miesten puolella.

Omien ”MM-kisojen” aikana Venäjällä kipuiltiin siitä, miten Aleksandr Bolšunovin ja Sergei Ustjugovin mukanaolo Planicassa olisi pistänyt pakan sekaisin ja mitalijärjestykset eri näköisiksi kuin nyt tapahtui.

Borodavko katsoi asiakseen syyttää norjalaisia politikoinnista.

”Tänä päivänä Norja on meille epäystävällinen maa. He harjoittavat erittäin aggressiivista politiikkaa meitä kohtaan. He ovat erittäin sulkeutuneita ja politisoituneita. Heillä on päällä tiukka sensuuri.”

”Suurissa kilpailuissa heillä on aina mukanaan lehdistöpäällikkö, jota ilman ei ole oikeutta antaa yhtäkään haastattelua. Hän pitää ohjat koko ajan käsissään, hallitsee, korjaa ja ehdottaa, mitä urheilijoiden pitää sanoa.”

Borodavko kertoo kannattavansa Julia Stupakin viimeviikkoista ehdotusta järjestää keskustelutilaisuus venäläisten ja eurooppalaisten huippuhiihtäjien välillä. Näin hänen mielestään asiat saataisiin puhuttua läpi.

Kun toimittaja kysyi valmentajalta, että eikö Venäjällä hänestä ollenkaan harjoiteta sensuuria, Borodavko kuittasi sanomalla, että venäläisurheilijoita ei rangaista mielipiteiden ilmaisemisesta.

”Ketään ei kielletä sanomasta mitään. Me kaikki puhumme, ja meidän urheilijoillamme on hyvin erilaisia mielipiteitä. Tästä voi päätellä, että kaikki saavat puhua vapaasti. Kukaan ei tarkkaile heitä tai määrää, mitä pitäisi sanoa. Urheilijat eivät saa rangaistuksia mielipiteidensä ilmaisemisesta.”