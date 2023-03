Kymiringillä on jälleen edessä yksi kohtalon hetki – Lahti jäämässä nuolemaan näppejään

Kymiring oy:n pitää osoittaa keskiviikkona, että se on haalinut kasaan kolme miljoonaa euroa.

Velkainen Iitin moottori­urheilukeskus Kymiring on jälleen yhden totuuden edessä. Päijät-Hämeen käräjäoikeus hyväksyi kaksi viikkoa sitten yrityssaneeraus­ohjelman, mutta keskiviikkona yhtiön pitää näyttää, että sillä on kasassa kolme miljoonaa euroa.

Kymiring oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivisaari ei ennakkoon kommentoi, onko rahat saatu kasaan.

”Yhtiön hallitus käsittelee saadut merkinnät. Jos hallitus hyväksyy, niin sitten on [summa kasassa].”

Viime vuoden puolella alkaneessa osakeannissa tärkeänä tekijänä on Mobility Properties -niminen yhtiö, joka on noussut vähitellen Kymiringin suurimmaksi omistajaksi. Kivisaari on myös tämän yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Jos osakeanti ei onnistukaan, tarkoitus on myydä kaikki omaisuus nopealla aikataululla. Jos sekään ei onnistu, edessä on konkurssi.

Kymiringillä on lähes 30 miljoonaa euroa velkaa, mutta saneerausohjelmassa suorituksia on tulossa 21,7 miljoonalle eurolle. Tämä summa sisältää myös Lahti Events oy:n riitauttamat velat.

Lahti Events on myös ilmoittanut tyytymättömyytensä saneerausohjelman vahvistamis­päätökseen käräjäoikeudelle.

”Se on heidän harkinnassaan, hakevatko muutosta käräjäoikeuden päätökseen”, kertoo saneerausohjelman laatinut selvittäjä Klaus Majamäki.

Lahti Events onkin tässä kuviossa oma lukunsa. Yhtiöllä on kahden miljoonan euron saatava erä, johon ei liity riitaisuutta. Tosin tästä summasta Lahti on saamassa vain 200 000 euroa, sillä Kymiringin vakuudettomista veloista leikataan ohjelman mukaan 90 prosenttia.

Sen lisäksi on huomattava määrä saatavia, joihin liittyy riitaisuutta.

”Riitaisuuden esittäjä olen minä selvittäjän ominaisuudessa mutta yhtiön [Kymiring] puolesta. Pyrin löytämään sovinnon ja ratkaisun. Aina jos on vältettävissä oikeudenkäynti, johon liittyy epävarmuuksia, totta kai pitää edistää sovinnollista ratkaisua”, Majamäki sanoo.

Riitautettu summa on käräjäoikeudessa määrätty salassa pidettäväksi.

”Se on huomattava [summa]”, Majamäki toteaa.

Lahti Eventsin piti olla Kymiringillä tapahtumajärjestäjänä muun muassa MotoGP:n ja motocrossin MM-osakilpailuissa. Tästä on Lahdessa kiistelty koko Kymiringin olemassaolon aikana.

MotoGP-kisoja ei koskaan Kymiringillä lopulta järjestetty rataolosuhteiden puutteiden vuoksi. Lahti Events siirsi motocrossin MM-osakilpailut Kymiringiltä Hyvinkäälle.