HIFK kohtaa puolivälierissä HPK:n ja Kiekko-Espoo KalPan.

Saara Niemi on HIFK:n päävalmentaja Naisten liigassa.

Naisten jääkiekkoliigaan on tyrkyllä pääkaupunkiseudun joukkueiden finaalisarja. Välierissä ovat mukana sekä Helsingin IFK että Kiekko-Espoo, mutta eri ottelupareissa.

Tiistaina kotipellillä sarjansa aloittava HIFK kohtaa Hämeenlinnan Pallokerhon. Puolivälierissä HIFK pudotti Kärpät päästämättä maaliakaan. Itse helsinkiläiset latoivat kiekon verkkoon 26 kertaa.

Nyt joukkueen hyökkääjien pitää löytää keinot maalivahtilegendan ohittamiseen, sillä Noora Räty pelaa sarjaa hämeenlinnalaisten maalilla.

”Totta kai se antaa itseluottamusta, kun teimme paljon maaleja. Mutta meillä säilyi myös puolustusvalmius koko ajan, siihenkin olen tyytyväinen. Maalinteon vimma ei saakaan viedä meitä mennessään HPK:ta vastaan, vaan kenttätasapainon on säilyttävä koko ajan”, sanoo HIFK:n päävalmentaja Saara Niemi Naisten liigan tiedotteessa.

Kiekko-Espoo aloittaa välieräsarjansa KalPaa vastaan Kuopiossa keskiviikkona. Puolivälierissä espoolaiset pudottivat Kuortaneen, ja nyt vastassa on runkosarjan kakkoseksi yltänyt kuopiolaisryhmä.

”Kuortane varjeli vahvasti keskustaa omalla alueellaan ja Emilia Kyrkkö oli erinomainen Kuortaneen maalilla. Meillä oli tiettyjä haasteita sen paketin murtamisessa. Mutta meillä säilyi maltti, mistä nostan joukkueelle hattua”, sanoo Kiekko-Espoon päävalmentaja Sami Haapanen tiedotteessa.

KalPalta puuttuu riveistä sarjan tähtihyökkääjiin kuuluva Elisa Holopainen, jonka kausi päättyi loukkaantumiseen.

”Olisi aina hienoa nähdä kaikki parhaat pelaajat kehissä. Mutta KalPa on vahva ilman Holopaistakin, ja parasta saamme laittaa pöytään. Lähdemme kuitenkin rohkeasti tulta päin. Kaikki ovat ennakoineet pitkin kautta, että HIFK ja KalPa nähdään finaaleissa. Me lähdemme tuota asetelmaa horjuttamaan”, Haapanen sanoo.

Pudotuspelien pistepörssin kärki on vahvasti pääkaupunkiseudun joukkueiden hallussa. HIFK:n Michaela Pejzlova teki Kärppiä vastaan kolmeen peliin 13 pistettä ja on ykköspaikalla. Seuraavina tulevat saman seuran Emilia Vesa ja Sanni Vanhanen. Vesa on koonnut yhdeksän ja Vanhanen kahdeksan pistettä.

Kiekko-Espoosta tehokkain Kuortane-sarjassa oli Sofia Nuutinen, joka teki neljään peliin kahdeksan tehopistettä.

Välieristä finaaliin pääsee kolmella otteluvoitolla.