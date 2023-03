Liigan yllättäjä on lyönyt jauhot suuhun asiantuntijoille – nousu henkilöityy yhteen mieheen

Lahden Pelicansin on kurssin on kääntänyt sarjan nuorin päävalmentaja Tommi Niemelä.

Tommi Niemelä on saanut Pelicansin lentoon.

Vaikka Pelicans ei saavuttaisi tänä keväänä himoittua Kanada-maljaa, lahtelaisseuran palkintokaappiin saatetaan lisätä kauden päätteeksi yksi pokaali.

Pelicansin 39-vuotias päävalmentaja Tommi Niemelä on kuumin ehdokas Vuoden valmentajalle jaettavaan Kalevi Numminen -palkintoon.

Kausiennakoissa Pelicans arvioitiin sarjan tyvipäähän, pudotuspeliviivan alapuolelle. Toisin on käynyt. Niemelän alaisuudessa Pelicans on paahtanut läpi kauden lentokelissä. Tällä hetkellä joukkue on sijalla viisi.

Lahden ulkopuolella Pelicansin mahdollisuuksiin ei tällä kaudella juurikaan uskottu, mutta joukkueen sisällä rima oli nostettu aivan eri sfääreihin.

”Puhuin jo syyskuussa ensimmäisissä haastatteluissa eri tavoitteista ja asioista kuin mitä ulkopuolella ihmiset puhuivat. Ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen toukokuun avauspalaverissa otimme pelaajille jaettavaan lehtiöön avaussivulle häilyvän kuvan Kanada-maljasta”, Niemelä paljastaa nyt.

Pieni, mutta symbolisesti suuri teko. Lahdessa uskotaan pitkästä aikaa menestykseen.

Keväällä 2020 Pelicans sijoittui farssimaisen kauden päätteeksi sarjan toiseksi viimeiseksi. Seuraavaksi kaudeksi Niemelä otti ohjat käsiinsä. Niemelän kahdella ensimmäisellä kaudella Pelicans sijoittui kuudenneksi ja yhdeksänneksi.

Prosessin kolmantena vuotena kaminaan on lyöty isompia puita. Joukkue on vahvistunut ja identiteetti on kirkastunut.

”Olemme pystyneet rakentamaan toimintatapojamme sellaisiksi, että voimme alkaa puhua uuden, hienon asian saavuttamisesta. Kauden alussa löimme tavoitteen, että voimme uskottavasti taistella viimeisen voittajan paikasta.”

”Olemme koko ajan lähestyneet arkea niin, että voitamme tai häviämme, seuraavana päivänä ilmapiirin pitää olla Suomen paras. Se ei saa muuttua tuloksen mukaan. Siinä olemme onnistuneet loistavasti”, Niemelä sanoo.

Ilmapiirin muutoksessa ja kurssin kääntämisessä merkittävin rooli on ollut Niemelällä.

Tommi Niemelä jatkaa Pelicansin valmentajana ainakin kevääseen 2024. Sopimus sisältää myös option kaudesta 2024–25.

Suomen kuumimpien valmentajanimien joukkoon noussut Niemelä on kulkenut värikkään reitin SM-liigan tämän hetken nuorimmaksi päävalmentajaksi.

Hänen isänsä on oopperalaulaja, jonka työt veivät koko perheen ulkomaille moneksi vuodeksi. Niemelä asui seitsemänvuotiaaksi asti Saksassa. Myöhemmin Niemelän äidin opinnot veivät perheen takaisin Suomeen, minkä jälkeen Niemelöiden perhearki jakaantui kahteen eri maahan, kun samaan aikaan isä loi uraa Keski-Euroopassa.

Helsingissä Niemelä opiskeli saksankielisessä koulussa. Vantaan Hämeenkylästä ponnistanut nuori maalivahti kolusi HIFK:n junioripolun läpi ennen siirtymistä Jokereihin.

Niemelä pelasi urallaan yhden liigaottelun Jokerien maalilla 25. helmikuuta 2003. Kyseisen illan liigakierros muistetaan paremmin Auran Aalloille Kärpät–TPS-ottelua selostaneen Iku Viitasen korkealentoisesta tulkinnasta.

Viraaliksi levinnyt selostussessio on todennäköisesti myös ainoa internetin syövereihin jäänyt dokumentaatio, jossa Niemelän pikainen liigadebyytti noteerattiin edes jollain tasolla, kun Viitanen luetteli tilanteita muilta paikkakunnilta.

”38 peliminuuttia, yhdeksän torjuntaa ja nolla maalia. SM-liigassa torjuntaprosentti on sata, eikä se siitä koskaan tipu”, Niemelä muistuttaa.

Ura maalivahtina päättyi vain 24-vuotiaana Saksan kolmanneksi korkeimmalla tasolla, kun yhteentörmäyksessä Niemelän selästä ponnahti kaksi välilevyä paikoiltaan.

”Se oli siinä. Vaikka se oli siihen aikaan kova paukku, nyt voi sanoa, että se oli paras asia, mitä urallani on tapahtunut.”

Ennen lopettamispäätöstä Niemelä oli hoitanut koulunkäynnin kunnialla. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 17-vuotiaana. Valmentajan työ kiinnosti jo nuorempana.

Lahdessa valmennusuransa aloittanut Niemelä eteni nopeassa tahdissa Pelicansin C-junioreista A-junioreihin. Lahdesta matka vei Jääkiekkoliiton leipiin, missä hän työskenteli kolme kautta juniorimaajoukkueiden valmentajana.

Niemelä nousi otsikoihin ensimmäisen kerran keväällä 2018, kun hän valmensi Kaapo Kakon ja Jesperi Kotkaniemen tähdittämät Pikkuleijonat alle 18-vuotiaiden maailmanmestariksi.

Tommi Niemelä on historian neljäs valmentaja, joka on luotsannut Pikkuleijonat MM-kultaan.

Liiton putkesta Niemelä siirtyi kahdeksi kaudeksi apuvalmentajaksi Sveitsin pääsarjan Lausanneen, missä päävalmentajana toimi hänen pitkäaikainen ystävänsä, nykyinen HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen.

Lahteen Niemelä palkattiin tekemään muutosta. Prosessi on edennyt vajaassa kolmessa vuodessa siihen pisteeseen, että Pelicans on tänä keväänä yksi SM-liigan mustista hevosista pudotuspeleissä.

Niemelän hyvin tuntevat listaavat ”Hölön” vahvuuksiin positiivisuuden ja ahkeruuden. Työteliäs asenne näkyy niin pelillisellä puolella kuin ihmisten johtamisessa.

Kova vaatimustaso säilyy ilman turhaa huutamista. Asioista keskustellaan paljon. Niin hyvät kuin huonotkin asiat käydään pelaajien kanssa avoimen rehellisesti läpi.

”Pelaajalähtöisyys on kaiken lähtökohta. Jos valmentajalla ja urheilijalla ei ole luottamussuhdetta, maksimisuoritukseen on mahdotonta päästä. Hyvä luottamussuhde ei tarkoita automaattisesti hyvää tulosta, mutta usein se antaa mahdollisuuden siihen, että pelaaja uskaltaa heittäytyä kehittymisen tielle”, Niemelä paaluttaa.

Kehitys leimaa laajemmin Pelicansia. Niemelän aikakaudella seurassa on annettu rohkeasti nuorille pelaajille vastuuta. Pelaajat ovat vastanneet huutoon.

”Onneksi tässä on ollut useampia pelaajia mukana kolme vuotta. Heidän kanssaan luottamussuhde on ihan eri tasolla kuin täksi kaudeksi tulleiden kanssa, mutta ensimmäistä kautta mukana oleville pitää myös nostaa hattua. He ovat rohkeasti heittäytyneet”, Niemelä kiittelee.

”Pelaajat nimenomaan ovat tehneet tämän jutun. On ollut makeaa nähdä jätkien päivittäistä duunia. Topias Vilén on hyvä esimerkki kehityksestä. Kaikilta meinaa välillä unohtua, että hän on syntynyt 2003.”

Vilén, 19, on kehittynyt kolmessa vuodessa pienen roolin raakileesta 20 minuutin luottopuolustajaksi, joka solmi viime keväänä NHL-sopimuksen New Jersey Devilsin kanssa.

”Olemme päässeet ’Topparin’ kanssa myös keskusteluasteella uudelle tasolle. Nuoret pelaajat vaativat sitä. He ovat kasvaneet junnuputkessa sellaiseen toimintatapaan, että asioista keskustellaan ja annetaan säännöllisesti henkilökohtaista palautetta. Hienoa, että pelaajat vaativat sitä.”

Niemelä on vastakohta vanhan liiton autoritäärisestä valmentajasta. Valmentaminen ja vaatiminen tapahtuvat välittämisen ja hyväntahtoisuuden kautta. Tarkoituksena on kasvattaa urheilijan sisäistä motivaatiota.

”Pelaajien ei tarvitse pelätä tullessaan duuniin, että mitäköhän sieltä tulee. Pelaajat tietävät, että palautteessa on parannettavia ja loistavalla mallilla olevia asioita. Ilmapiiri ja ihmisen kohtaaminen ovat päivästä toiseen samaa.”

Keskustelevassa ja avoimessa yhteisössä ruuvia voi Niemelän mielestä kiristää enemmän oikeilla hetkillä. Kun on paikka, valmentaja voi olla pelaajilleen kova ja raakakin.

”Olemme ylpeitä, että aidosti uskomme siihen, että työympäristömme pelaajille on varmasti yksi parhaista. Täällä on hyvä olla. Vaikka välillä tulee huonoja pätkiä, ihmisiä arvostetaan sellaisena kuin he ovat huolimatta siitä, miten on pelannut lätkää. Se on meille iso kilpailuetu.”

Pelicansille on muodostunut Niemelän alaisuudessa raikas yleisilme ja selkeä pelillinen identiteetti, mutta miten nuori ja kokematon joukkue kehittyy ja pystyy hyödyntämään pelitavan tarjoamat edut?

Näin kysyttiin Urheilulehden SM-liigan kausiennakossa Pelicansin joukkueanalyysin lopuksi. Arvioimme Pelicansin sijalle 11. Kun runkosarjaa on jäljellä puolitoista viikkoa, kysymykseen on helppo vastaus: mainiosti.

Pelicansista on muovautunut dynaaminen ja kurinalainen joukkue, joka kilpailee kotiedusta pudotuspeleihin.

Tommi Niemelä eläytyy vaihtopenkillä otteluiden aikana.

Niemelän unelmatilanteessa hänen joukkueensa pelaa niin monipuolisesti, että kauden jälkeen tehdyt maalit jakautuvat yhtä tasaisesti suorahyökkäyksiin, riistoihin, hyökkäysalueen hyökkäyspeliin ja ylivoimaan.

Miten on tällä kaudella?

”Aika lähelle päästään. Ihan tasan ne eivät mene. Viimeisin yhteenveto tehtiin 50 pelin jälkeen. Riistomaaleja oli 17, suorahyökkäysmaaleja 16, hyökkäysalueen hyökkäyspelin maaleja 33 ja ylivoimamaaleja 32”, Niemelä listaa.

Monipuolinen hyökkääminen on yksi Pelicansin vahvuuksista.

”Meitä vastaan on vaikea pelata jotain tiettyä osa-aluetta pois. Tiedän myös heikkoutemme, mutta niitä ei uskalla sanoa lehteen.”

Pelicansilla on runkosarjaa jäljellä neljä ottelua. Pelillisten yksityiskohtien hienosäätövaihe kevättä varten alkoi tammikuussa. Yksi teema on kulkenut Pelicansin mukana läpi kauden.

”Joka viikko harjoituksissa on jatkopainepelipätkä. Se on ollut meille kivijalka”, Niemelä ilmoittaa.

”Jatkopainepeli on asia, josta ei hirveästi puhuta Meidän pelissä. Suomalaisessa lätkässä on todella tarkkaan palasteltu eri pelitilanteet, mutta sieltä on jätetty yksi iso pelivaihe pois eli suorahyökkäystilanteiden ja hyökkäysalueen hyökkäyspelin jatkopainepelaaminen.”

Niemelä kokee, että Pelicans on saanut tällä osa-alueella kilpailuetua.

”Emme voita jokaista hyökkäysalueen kamppailua, koska olemme pienikokoinen joukkue. Pelaajat ovat ostaneet idean ja olemme saaneet jatkopainepelin kautta paljon aikaiseksi tällä kaudella. Tämä on ollut mielenkiintoinen kokeilu.”

Muuten paine ei kuulu Niemelän sanavarastoon.

”En koe valmentamista varsinaista painetta. Itselleni voittaminen tai häviäminen ei tuo painetta. Paine tulee siitä, jos epäonnistun jonkun pelaajan kanssa.”

Vapaa-ajallaan Niemelä on hurahtanut padeliin.

”Tykkäsin aiemmin pelata tennistä, mutta nyt on tullut pelattua padelia 3–5 kertaa viikossa. Sen avulla saan ajatuksia pois lätkästä”, Niemelä kertoo.

Liigavalmentajien padel-rankingissa Niemelän kovin nemesis on KalPan Tommi Miettinen.

”Toma on kova pelaaja. Hän pelaa helvetisti padelia. Hän on kovasti uhonnut voittavansa minut, mutta vielä ei ole kohdattu.”

Sitä ennen kaksikko saattaa kohdata pudotuspeleissä puolivälierissä. Pelicans, KalPa, Kärpät ja HIFK kisaavat kiivaasti sijoista 4–7.

Kevät on pelaajille hienointa aikaa, mutta valmentajille vuodenajalla ei ole Niemelän mukaan niin väliä.

”Tämä on niin vahvasti tulevan suunnittelua. Oma ajatus menee aina 3–4 kuukautta edellä siitä, missä mennään. Toki tässä voi nauttia hetkestä, mutta kaikki treenit on suunniteltu jo viime kesänä. Loppu on hetkessä elämistä. Nautitaan siitä, että aurinko paistaa”, myhäilee Niemelä.

Kevät tuo myös mullistuksen siviilielämään, kun Niemelän perheeseen syntyy lapsi.

”Nyt tilanteet muuttuvat, kun muksua pukkaa. Laskettu aika on pudotuspelien aikaan. Voin siis hypätä hetkeksi sivuun ja muut herrat voivat hoitaa lätkäpuolen”, Niemelä naurahtaa.