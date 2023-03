Lewis Hamilton paljasti karun totuuden: ”Puolet Aston Martinin autosta on meidän”

Mercedes joutuu tekemään isoja muutoksia.

F1-kauden avauskilpailu oli täydellinen katastrofi Mercedekselle. Lewis Hamilton oli viides ja George Russell seitsemäs.

Heikot sijoitukset eivät johtuneet teknisistä ongelmista, vaan auto oli yksinkertaisesti hidas. Tuskaa lisäsi se, että Aston Martinin Fernando Alonso sijoittui Hamiltonin edelle ja Lance Stroll Russellin.

Hamilton ruoti tallinsa tilannetta raadollisesti.

”Hattua päästä Aston Martinille, he ovat tehneet uskomattoman hyvää työtä. Meillä on edessä kovasti töitä, sillä puolet heidän autostaan on meidän!” Hamilton parahti kansainvälisen median edessä sunnuntain Bahrainin GP:n jälkeen.

Puheiden takana piilee Mercedeksen kannalta armoton – ja tavallaan myös toiveikas – totuus.

Aston Martin on Mercedeksen asiakastalli. Se käyttää Mercedeksen voimanlähdettä ja vaihdelaatikkoa. Tämän lisäksi talli ostaa saksalaisyhtiöltä sen käyttämän takajousituksen.

Aston Martin vuokraa käyttöönsä myös Mercedeksen huippumodernia tuulitunnelia, jossa sen uusi, nopea auto on siis kehitetty.

Toisin sanoen Aston Martin saa Mercedeksen osista enemmän irti kuin itse Mercedes.

”Ferrari oli yksinkertaisesti meitä nopeampi. Me olemme neljänneksi nopein talli tällä hetkellä.”

Lewis Hamilton jäi Fernando Alonson jalkoihin.

Tallipäällikkö Toto Wolff myönsi Bahrainissa, että tallin on mietittävä koko W14-autonsa konsepti uudelleen.

Mercedes piti uudessa autossaan kiinni useista viime kauden innovaatioistaan, jotka eivät tuoneet aivan toivottuja tuloksia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi niin sanotut nollasivuponttoonit, jotka eroavat merkittävästi nopeampien Red Bullin ja Ferrarin ratkaisuista.

Esimerkiksi Aston Martin otti viime kauden edetessä käyttöön Red Bullia imitoineen ratkaisun.

”Viime kauden lopulla näytti siltä, että olimme ottaneet kärkeä todella paljon kiinni. Silloin saattoi lopulta olla kyse enemmän siitä, että ne radat sopivat autollemme paremmin. Meidän täytyy tutkia tarkasti, miksi ero kasvoi näin paljon”, Wolff sanoi Sky Sportsin mukaan.

Wolff muistutti samalla, että Astonin esimerkki osoittaa, ettei Mercedes ole aivan hakoteillä.

”Meidän on otettava inspiraatiota Aston Martinista. He olivat viime kaudella kaksi sekuntia kärkeä hitaampia ja nyt varmaankin autonsa oli toiseksi nopein. Ja meillä kaikki on pielessä!”

Wolffin mukaan Mercedes palaa autonsa perusteisiin ja aloittaa perinpohjaisen mylläyksen. Jo ennen kauden alkua Wolff vihjasi, että tallilla olisi ”b-suunnitelma” sen varalta, että W14:n konsepti ei toimisi.