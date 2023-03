Lauren Fleshman on kirjoittanut kirjan, jossa hän pohtii naisten urheilua miehisessä maailmassa.

Entinen 5 000 metrin juoksun Yhdysvaltojen mestari Lauren Fleshman ravistelee urheilumaailmaa. Hän haluaa nostaa esille sen, miten urheiluteollisuus on epäonnistunut naisten suhteen.

Fleshman, 41, ottaa esille The Guardianin haastattelussa yksinkertaisen esimerkin.

”Jos miehille kasvaisi puberteetti-ikäisinä rinnat, ilmaiset urheiluliivit olisivat jokaisessa pukuhuoneessa eikä meillä edes olisi tällaista keskustelua”, Fleshman sanoo.

”Kun joukkueilla on kisa-asut, urheiluliivien pitäisi olla kisa-asuun kuuluva osa.”

Fleshman huomauttaa, että heti kun tyttöjen rinnat alkavat kehittyä, kaikki keskustelu muuttuu seksuaaliseksi.

”Meidän pitäisi pystyä puhumaan rinnoista liikkumisen asiayhteydessä samalla tavalla kuin puhumme kyynärpäistä ja polvista. Ne ovat osa kehoamme ja kun kehomme kehittyy, liikkumisemme muuttuu”, Fleshman toteaa.

”Tytöille lähes tulkoon järjestetään juhlat, kun he saavat ensimmäiset rintaliivinsä. Samanlainen riitti pitäisi tehdä urheiluliiveille. Ne voidaan normalisoida ennen kuin siitä tulee kiusallista.”

Puberteetin vaikutus nuoriin urheilijoihin on yksi aiheista, joita hän käsittelee kirjassaan Good for a Girl: A Woman Running in a Man’s World.

”Urheilujärjestelmässä on perustavanlaatuinen institutionaalinen naisten vartaloiden pettäminen”, Fleshman sanoo.

”Se on ongelma, joka vaatii muutosta ajattelussa, ja jos voimme muuttaa ajattelua ja nostaa tietoisuutta, muut asiat loksahtavat paikoilleen: menettelytapojen muutokset, tapa puhua tytöille.”

Korkealla Fleshmanin muutoslistalla on se, että hänen mielestään pitäisi heittää roskakoriin naisten ja miesten samanlainen kohtelu urheilussa.

”[Fyysisinä] kehitysvuosina murrosiän jälkeen naiskehoisilla on urheilussa pohjimmiltaan erilaisia kokemuksia ruumiistaan, mutta olemme kohdelleet heitä kuin heidän pitäisi olla kuin miehiä, koska ’tasa-arvo’ edellyttää sitä.”

Fleshman korostaa, että naiset ansaitsevat menestyä urheilussa ja että urheilu pitää olla rakennettu heidän ympärilleen heidän normiensa mukaisesti.

”Meidän on lopetettava niiden [normien] vertaaminen miesstandardiin, lakata odottamasta heidän [naisten] edistyvän kuten miehet ja lopettaa naisellisten kehon osien ’poistaminen’. Pelkäämme naisten kehoa ja pelkäämme naisten voimaa.”