Ensi lokakuussa Havaijin Ironmanilla nähdään historiallinen muutos, kun MM-tittelistä kilpailevat saarella vain naiset. Miesten tämän vuoden MM-kisa käydään Nizzan Ironmanilla syyskuussa.

Päätös kilpailun jakamisesta vaikuttaa syntyneen nopeasti, sillä miehille ehdittiin viime kesän lopulta eteenpäin jo jakaa Kona-paikkoja tälle vuodelle, ennen kuin muutoksesta ilmoitettiin marraskuussa. Paikan napanneille miehille tarjolla on nyt joko osallistumisen siirto Nizzaan tai paikka Havaijille 2024, jolloin naiset kilpailevat Nizzassa. Miesten ja naisten vuorottelun Havaijilla on ilmoitettu jatkuvan vuoteen 2026 saakka.

Yksi syy muutoksen oli koronapandemia.

Koska Havaijilla ei päästy kahteen vuoteen kilpailemaan, karsintakilpailuista paikan saaneiden triathlonisten määrä ehti kasvaa niin, että viime syksynä tapahtuma jaettiin kaksipäiväiseksi, kun mukana oli tuplamäärä osallistujia aiempaan verrattuna, noin 5 000 urheilijaa.

Uusi systeemi oli koronasta vasta toipuneelle 20 000 asukkaan kisaisäntä Kailua-Konalle liikaa, eikä kaupungin kanssa päästy sopuun uudesta kaksipäiväisestä kilpailusta. Ihmismäärä toi logistiikka- ja majoitusongelmia ja nosti matkan hintaa osallistujille entisestään.

Toisena syynä IM-organisaatio alleviivaa lajin kasvua, jonka mukana IM-osakilpailujen määrä on noussut nopeasti. Vuosituhannen vaihteessa karsintakisoihin osallistuneista 11 prosenttia sai paikan Havaijilta, mutta nyt enää kolme prosenttia.

Kasvu on tullut nimenomaan ikäsarjaurheilijoista. Ammattilaisten pro-sarjan paikkojen määrä on miehissä laskenut noin 70:stä 50:een ja naisissa noussut 30:stä 50:een.

Naisten määrä kaikkiaan kasvoi ennen pandemiaa kuudessa vuodessa noin viidenneksellä. Vuonna 2019 se oli noin 660. Nyt sekä naisille ja miehille on vuorovuosin jaossa 2 500 paikkaa.

Suomessa paikkoja Konalle on jaettu Kuopion Tahkon täyden matkan Ironman-tapahtumassa. Kilpailun johtajan Juuso Kutvosen mukaan koronavuodet ovat olleet IM-organisaatiolle raskaita, minkä vuoksi päätöksissä on pitänyt huomioida myös taloudelliset toimintaedellytykset.

”En pidä mahdollisena, että tähän olisi päädytty pelkästään urheilullisin perustein. Olin kuullut muutoksesta huhuja mediasta, mutta en uskonut niihin, koska siitä ei organisaation sisällä käyty etukäteen mitään keskustelua.”

Muutoksen vaikutukset Tahkolle ovat epävarmoja, koska Kuopion kaupunki ja IM-organisaatio käyvät vielä neuvotteluita siitä, milloin sopimuksessa oleva kolmas tapahtumavuosi järjestetään.

Kutvonen ymmärtää triathlonistien harmituksen.

”Paras kilpailija voittaa varmasti Nizzassakin, mutta Konan poikkeukselliset olosuhteet ja lajihistorialle merkityksellinen kisapaikka ovat erottaneet sen muista kilpailuista, ei MM-status.”

Lue lisää: Henrik Goesch ylsi sijalle 19 Havaijin Ironman-kisassa

Nizzan Ironman on yksi Euroopan perinteikkäimpiä täyden matkan kilpailuja, ja se käydään vaativalla reitillä. Se ei silti ole osallistujan kannalta sama asia, sanoo Havaijilla kolme kertaa kilpaillut helsinkiläinen Mikko Laine. Hän ymmärtää talousnäkökohdat, mutta katsoo, että viime vuosina IM-organisaatio ei ole huomioinut asiakkaitaan riittävästi.

Laine täyttää tänä vuonna 50 vuotta, ja oli aikeissa pyrkiä sen kunniaksi Konalle vielä kerran. Nyt hän osallistuu sen sijaan ensi kesänä Norsemanille, täyden matkan extreme-triathlonkisaan Norjassa.

”Bostonin maratonkin on Bostonissa. Nizza ei sytytä, koska siinä ei ole samaa mystiikkaa, kuin Konalla, jonne päästäkseen on aiemmin pitänyt harjoitella systemaattisesti useita vuosia. Siihen on kuulunut olennaisesti se, että Havaijilla miehet ja naiset kilpailevat samana päivänä ja identtisillä matkoilla”, Laine sanoo.

”Yksi parhaita urheilumuistojani on se, kun osallistuimme Konalle yhdessä puolisoni kanssa. En tiedä ketään, joka olisi tyytyväinen tähän muutokseen.”

Lue lisää: USA:n Sodaro palautti maansa kultakantaan Ironman-mestaruuskisoissa

Yhdysvaltojen Chelsea Sodaro voitti naisten kilpailun Havaijilla viime lokakuussa.

Laine epäilee, että kilpailupaikkojen määrän lisäys voi aiheuttaa inflaatiota Havaijin arvostukselle.

Pro-sarjassa kilpaileva Heini Hartikainen näki viime vuonna Konalla, että kilpailijoiden taso oli entistä leveämpi. Hänellä oli paikka kisaan, mutta oma startti jäi koronan takia välistä.

”Siellä huomasi, että jotain on tapahtunut. Minkälaisella vauhdilla maratonille lähdetään ja moniko kävelee jo kymmenen kilometrin kohdalla. Toisaalta yksipäiväisessä kilpailussa tiellä on ollut vähän liikaa jengiä, nyt ikäluokkien miehet eivät ole ohittamassa pro-naisia. Itse haen paikkaa tälle vuodelle, koska ensi vuonna MM-kisa ei ole siellä.”