Jos uusi Jokerit-joukkue saa ensi kaudeksi lisenssiin Mestikseen, se pelaa 20 runkosarjan otteluaan Keravan jäähallissa. Kausikortit ja liput peleihin menisivät heti kaupaksi, jos niitä olisi myynnissä. Kerava täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja haluaa profiloitua tapahtumakaupunkina.

Lähes päivälleen kahdeksan vuotta sitten Jarmo Koskinen mietti, miten hän saa Espoo Bluesin talouden kuntoon jääkiekkoliigassa.

Koskinen oli juuri aloittanut Bluesin tuoreena toimitusjohtajana. Seuralla oli velkaa 1,2 miljoonaa euroa, mutta sitä hän ei voinut julkisesti sanoa.

"Leikkaamme kaikkea mahdollista", Koskinen sanoi tuolloin Helsingin Sanomien haastattelussa.

Sekään ei auttanut. Kausi 2015–2016 jäi Bluesin viimeiseksi Liigassa. Seura ajautui konkurssiin, mutta laskevassa organisaatiossa Koskisella ei ollut siihen osaa eikä arpaa.

Espoossa menneet ovat menneitä. Siellä rakennetaan uutta jääkiekkokulttuuria, kun Kiekko-Espoo voitti Mestiksen runkosarjan.

Myös Koskinen on rakentamassa uutta. Maaliskuussa 2023 hän seisoo Keravan jäähallin ovella ja astelee sisään hymyssä suin.

Kaupungin liikuntapalvelujohtaja Eeva Saarinen toivottaa kokeneen jääkiekkovaikuttajan ja entisen pelaajan tervetulleeksi.

Koskinen on uuden jääkiekkoseuran Jokerit Helsinki Oy:n puuhamies, kuten hän itseään vielä kutsuu. Seuran on tarkoitus alkaa pelata ensi syksynä Mestistä Keravan jäähallissa.

Jääkiekkoliiton liittohallitus päättää Jokerien Mestis-lisenssistä huhtikuussa. Jos lupa heltiää, Jokerit saa pelata poikkeusluvalla vuoden Keravalla.

Ilman poikkeuslupaa joukkueen pitää pelata samalla paikkakunnalla, jonne se on rekisteröity eli Jokerien tapauksessa Helsingissä.

Kotihallinaan uusi Jokerit alkaa pitää Herttoniemeen syksyllä valmistuvaa jäähallia, joka on Jääkenttäsäätiön omistama kahden kaukalon harjoitushalli.

Suunnitelman mukaan Jokerit lähtee pelimatkalle Keravalle bussilla Herttoniemestä, jonne se palaa ottelun jälkeen.

Ensi vuoden sarjaohjelma laaditaan toukokuussa, joten lisenssipäätöksen kanssa ei voi vitkastella.

” ”Keravan hallin katsojamäärä ei meitä elätä.”

KHL-liigaa Jokerit pelasi Hartwall-areenan kirkkaissa valoissa. Nyt sinne ei ole asiaa.

Koskinen ei näe syitä, miksei Jokerien lisenssiä hyväksyttäisi.

”Suhtautuminen on ollut tosi positiivista. Henki on hyvä. Oli pakon sanelemaa, että Joel Harkimo jättäytyi pois hankkeesta, jolloin kaikki epäilyksetkin KHL-kytköksistä katkesivat”, Koskinen sanoo.

Lisenssin hyväkymisen ehtona on, ettei Jokerit Helsinki Oy:llä ole siteitä Venäjän kiekkoliigassa pelanneeseen Jokereihin eikä Harkimon perheeseen.

Keravalla Jokerit suunnittelee pelaavansa 20 ottelua. Muut ottelut se pelaa Helsingin jäähallissa Nordenskiöldinkadulla. Tällä kaudella Mestiksen runkosarjassa pelattiin 52 ottelua.

Keravan pienessä mutta intiimissä jäähallissa on 1 500 istumapaikkaa. Yleisömäärä ei kata Jokerien kuluja.

”Keravan hallin katsojamäärä ei meitä elätä. Helsingissä pelattavista otteluista on tarkoitus tehdä isoja tapahtumia ja saada niistä merkittäviä lipputuloja”, Koskinen sanoo.

Helsingistä Keravalle pääsee alle puolessa tunnissa autolla moottoritietä pitkin tai junalla. Juna-asemalta kävelee hallille vartissa.

”Olemme myös miettineet bussikuljetusta rautatieasemalta hallille”, Saarinen sanoo.

Periaatteessa Jokerien kotihallina olisi entinen Hartwall-areena. Venäläisomistajien pakotteiden takia halli on suljettu ja sen tulevaisuus näyttää hyvin hämärältä.

Liikuntapalvelujohtaja Saarinen sanoo, että Jokerien Mestis-otteluista on tullut paljon kyselyjä.

Kausilippuja haluttaisiin ostaa jo nyt. Katsomoon ei ole harkittu lisäkatsomoa – ainakaan vielä.

”Jokerit kiinnostaa. Monet pelkäävät, että jäävät ilman lippuja. Jokerien tulo Keravalle olisi hyvää jääurheilun mainosta kaupungille. Kerava täyttää ensi vuonna sata vuotta ja haluaa profiloitua tapahtumakaupunkina”, Saarinen sanoo.

” ”Täällä on sauna ja vierasjoukkue on eri käytävällä.”

Eeva Saarinen näyttää Jokerien tulevaa pukuhuonetta, jos joukkueen lisenssi Mestikseen hyväksytään.

Saarinen kierrättää Koskista ja vieraitaan hallissa. Jäähallin puoli on todella kylmä. Jos kaukalossa olisi nyt ottelu, katsojalla pitäisi olla päällään pilkkihaalari.

”Jokeri-kannattajat tuovat varmasti lämpöä ja tunnelmaa halliin”, Koskinen sanoo.

Edellisen kerran Keravalla on pelattu Mestistä kymmenen vuotta sitten. Silloin joukkueena oli HC Keski-Uusimaa, joka oli noussut Mestikseen Suomi-sarjasta.

Saarinen kertoo, ettei jäähalliin tarvitse tehdä Jokerien takia isoja muutostöitä.

”Jääkiekkoliitto on käynyt liiton olosuhdevastaavan kanssa katsomassa Keravan hallin ja halli soveltuu Mestis-otteluihin. Hallin valaistusta on tarkoitus lisätä kevään aikana”, Saarinen sanoo.

Pukukoppikäytävällä Saarinen avaa pukukoppi numero 5:n. Ovessa on Shakersin logo. Shakers Kerava pelaa miesten jääkiekon kolmannessa divisioonassa.

Pukuhuoneen seinät kaipaisivat maalia ja seinien vieressä on pieniä lohkeamia, mutta pukuhuone on siisti.

”Täällä on sauna ja vierasjoukkue on eri käytävällä”, Saarinen sanoo.

”Sitten pukuhuone on jo valittu”, Koskinen huikkaa.

Koskinen korostaa, että Jokerit on Keravan hallissa vain kylässä ja maksaa hallin käytöstä vuokraa.

”Meidän tehtävämme ei ole alkaa maalata tai korjailla paikkoja”, Koskinen sanoo, kun matka jatkuu kaukalon ja katsomon takana olevalle juoksuradalle.

” ”Hoidamme anniskelun joko itse tai otamme sen pyörittämiseen kumppaneita.”

Juoksuradalle voitaisiin järjestää anniskelupisteitä.

Keravan jäähallin iso kuntosali toimisi Jokerien aikana sääntöjen vaatimana ensiapupisteenä.

Rata on sen verran kova ja kimmoton, ettei siellä voi harjoitella enää pikajuoksua. Jos suunnitelmat realisoituvat, juoksuradan toiseen päähän voidaan tehdä anniskelupiste.

Hallin ulkopuolelle voidaan tuoda ruokarekka ja nakkikioskeja, mikä helpottaisi ruuhkaa sisätiloissa.

”Hoidamme anniskelun joko itse tai otamme sen pyörittämiseen kumppaneita. Jo nyt on tullut siitäkin paljon kyselyjä. Lista kiinnostujista on pitkä. Nykyaikana yleisöpalvelut pystyy tekemään hyvin. Haluamme hyvähenkisiä ottelutapahtumia ilman järjestyshäiriöitä”, Koskinen sanoo.

Hallista löytyy yllättävän iso kuntosali. Otteluiden aikana saliin luodaan ensiapuvalmius. Pelaajille pitää olla hallissa myös tiloja, joissa he voivat valmistautua peleihin, kuten kuntopyörät.

Erotuomareille ja 15–20 järjestyksenvalvojalle on oltava omat tilansa.

”Halli on hyvä ja sopii meidän tarpeisiimme. Täällä on valmiina joustokaukalo ja yleisöpalvelut saadaan toimimaan, kun ne suunnitellaan hyvin. Voidaan sanoa, että Kerava pelasti Jokerit”, Koskinen naurahtaa, kun kierros jäähallissa on tehty.

” ”Emme mässäile rahalla.”

Keravan jäähalli on rakennettu vuonna 1988

Ulko-ovella Koskinen vielä painotta, miksi Jokerien tulevaisuus on tärkeä. Jokereissa on 400–500 nuorta pelaajaa, jotka tarvitsevat edustusjoukkueen.

Koskisen mukaan Mestis-Jokereihin saadaan seuran junioreista ainakin kaksi ketjullista pelaajia. Joukkuetta voidaan täydentää kesällä.

”Haluamme rakentaa Jokereille junnuputken. Tarjoamme pelaajille parhaan mahdollisuuden edetä urallaan ensin Mestiksen ja toivottavasti sitten myöhemmin Liigan kautta. Emme mässäile rahalla, mutta totta kai tavoittelemme kärkeä”, Koskinen sanoo.

Joukkueen valmentajaksi tulee Tero Määttä, joka valmentaa Jokerien 20-vuotiaiden joukkuetta.

Jos ja kun lisenssi Mestikseen varmistuu, myös Koskisen titteli ”puuhamiehenä” muuttuu.

”Ilman muuta sitä jollakin nimikkeellä ollaan. Lähdin mukaan hankkeeseen muutamaksi vuodeksi, en hetken mielijohteesta”, 64-vuotias Koskinen sanoo.