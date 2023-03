Ronnie O’Sullivan pelaa turnauksessa, jossa pöydällä on vain kuusi punaista palloa.

Snookerin moninkertainen maailmanmestari Ronnie O’Sullivan on tunnetusti nopea pelaaja, joka parhaimmillaan pussittaa palloja niin nopeasti, että ottelun tuomari ei ehdi nostaa väripalloja ”Rocketin” tahtiin.

Parhaillaan Thaimaassa on menossa ”Kuuden punaisen MM-kisat” eli poikkeuksellisesti pöydällä on vain kuusi punaista palloa. Väripalloja on normaali määrä eli myös kuusi. Yleensä snookerissa on 15 punaista palloa.

Turnaus on vielä lohkovaiheessa. Keskiviikkona O’Sullivan kohtasi vain 16-vuotiaan englantilaisen, junioreiden maailmanmestarin Stan Moodyn, joka pääsi aitiopaikalta seuraamaan O’Sullivanin pussitusshow’ta.

O’Sullivan tyhjensi pöydän noin kolmessa minuutissa. Koska punaisia palloja oli vain kuusi, hänen ei tarvinnut sen kummemmin kiirehtiäkään.

O’Sullivan voitti ottelun 5–2. Tiistaina hän voitti avausottelussaan Jimmy Robertson 5–3. Alkulohkon viimeisessä ottelussa O’Sullivan kohtaa James Wattanan.

Lue lisää: Ronnie O’Sullivan tyhjensi pöytää niin nopeasti, ettei tuomari meinannut pysyä mukana

Lue lisää: Snookertähti Ronnie O’Sullivan löi huiman nopean maksimi­breikin – vastustajakin taputti haltioissaan

Lue lisää: Ronnie O’Sullivan hävisi erän harvinaisella tavalla, huipensi virheensä lyömällä täysillä aivan pieleen