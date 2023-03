”Epätyypillinen” tulos herättää kysymyksiä – miten luotettavaa epon testaus on?

Positiivisen A-näytteen jälkeen juoksija Peter Bolin B-näyte tulkittiin "epätyypilliseksi".

Tammikuun kymmenentenä australialainen juoksija Peter Bol sai tiedon, jota yksikään urheilija ei haluaisi kuulla.

Australiassa dopingvalvontaa hoitava Sport Integrity Australia (SIA) kertoi, että Bolin 11. lokakuuta 2022 antamasta dopingtestinäytteestä oli löydetty jälkiä urheilussa kielletyn erytropoietiinin (epo-hormonin) käytöstä.

Uutinen kohautti Australiassa, sillä Bol oli vuonna 2021 juossut Tokion olympialaisten 800 metrillä neljänneksi. Bol vaati testinsä B-näytteen analysoimista, ja SIA julkisti sen tuloksen 14. helmikuuta: B-näytteen tulos oli "epätyypillinen".

Ei positiivinen, mutta ei negatiivinenkaan. Mitä se tarkoittaa?

”Kun kyse on epotestistä, määritelmä epätyypilliselle näytteelle tulee suoraan (Maailman antidopingtoimiston) Wadan teknisestä dokumentista. Se on tulos, jossa esimerkiksi nähdään selvästi, että tulos viittaa epon käyttöön, mutta pitoisuus on niin pieni, etteivät positiivisen näytteen kriteerit täyty täysin. Mutta toisaalta näyte kuitenkin poikkeaa selvästi negatiivisesta näytteestä”, laboratoriopäällikkö Tina Suominen Helsingin dopingtestauslaboratoriosta vastaa.

B-näytteen analyysituloksen tultua julki Bol kiirehti vakuuttamaan syyttömyyttään, mutta SIA ilmoitti jatkavansa asian tutkimista.

Dopingtestin A- ja B-testinäytteet ovat peräisin samasta näytteestä, joka jaetaan kahtia.

A-näyte analysoidaan ensin ja jos se on positiivinen, urheilijalla on oikeus vaatia B-näytteen analyysiä.

Miten on mahdollista, että A- ja B-näytteiden analyysi on päätynyt eri tulokseen?

”En tietenkään tunne tämän tapauksen yksityiskohtia, mutta arvelisin, että tässä on käynyt niin, että jos A-näytteessä on ollut pieni pitoisuus, voi hyvin olla, että pitoisuus oli vähentynyt ennen B-näytteen analyysiä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että epo-molekyyli näytteessä oli ehtinyt hajota ennen B-analyysiä. Epo-molekyylien stabiilisuus virtsanäytteissä ei ole kovin hyvä”, Suominen arvioi.

Ennen kesän 2017 Ranskan ympäriajoa portugalilainen pyöräilijä Andre Cardoso sai positiivisen epotestituloksen A-näytteestään, mutta B-näyte oli epätyypillinen.

Sen vuoksi tapauksen käsittely kesti toista vuotta, mutta vuonna 2018 Cardoso sai Kansainväliseltä pyöräilyliitolta UCI:ltä neljän vuoden toimintakiellon.

UCI vetosi asiantuntijanäkemykseen, jonka mukaan epon hajoaminen B-näytteessä oli todennäköisin syy epätyypilliseen löydökseen.

"Epoanalytiikka ei ole niin nopeaa kuin pienempien molekyylien analytiikka. Näytteen esikäsittely vie noin kaksi ja puoli päivää, ja jos virtsanäytteessä on jotakin, mikä aiheuttaa hajoamista, kuten bakteerikontaminaatiota, se vaikuttaa päivä päivältä”, Suominen sanoo.

”Tästä syystä on pyrittävä siihen, että mahdollinen B-näytteen analyysi tehdään niin pian kuin mahdollista positiivisen A-näytteen tuloksen jälkeen, jotta minimoidaan epon mahdollinen hajoaminen näytteessä ennen B-analyysiä.”

Suominen korostaa, että Wada ylläpitää korkeaa vaatimustasoa antidopinglaboratorioille.

”Minun luottamukseni antidopinglaboratorioihin on erittäin suuri. Wada lähettää meille vuosittain kymmeniä sokko- ja kaksoissokkonäytteitä laboratorioihin ja valvoo siten, että kaikki Wada-akkreditoidut laboratoriot saavat samanlaisen vastauksen samaan tapaukseen”, Suominen sanoo.