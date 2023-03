Markkanen oli tuttuun tapaan joukkueensa tähti ottelussa Orlando Magicia vastaan.

Utah Jazz palasi voittojen tielle koripallon NBA:ssa, kiitos pitkälti Lauri Markkasen. Joukkueen ykköstähti oli roolinsa vaatimalla tasolla ja heitti 31 pistettä, kun Orlando Magic kaatui lukemin 131–124.

Voitto katkaisi Utahin neljän ottelun tappioputken. Joukkue on nyt voittanut kauden 67 ottelusta 32, ja sijoitus on läntisen konferenssin 12:s. Paikka kuuden joukkoon ja pudotuspelien toiselle kierrokselle on vain kahden voiton päässä.

Orlandoa vastaan Markkanen oli näkyvästi esillä ottelun viime hetkillä. Paolo Banchero toi Orlandon kolmen pisteen päähän, kun ottelua oli jäljellä 32 sekuntia. Seuraavasta hyökkäyksestä Markkanen kuitenkin upotti hyppyheiton ja sinetöi voiton.

Orlandon Franz Wagnerin ohiheiton jälkeen Markkanen pääsi vielä juoksemaan vapaasti kohti koria ja donkkasi loppulukemat 0,2 sekuntia ennen päätössummeria.

Viimeinen donkki ottelun jo ratkettua ei miellyttänyt kotiyleisöä, joka buuasi suomalaisen ratkaisulle. Yleisön reaktiosta kertoi muun muassa The Athleticin koripallotoimittaja Tony Jones Twitterissä.