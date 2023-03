Lauri Markkanen on ollut kovassa iskussa NBA:n tähdistöottelun jälkeen, mutta paikka pudotuspeleissä on silti tiukassa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jan Vilén.

Utah Jazzin Lauri Markkanen on ollut vahvassa vireessä läpi koripallon NBA-kauden, mutta viime otteluissa hän on onnistunut nostamaan tasoaan vielä yhden pykälän.

Pudotuspelipaikka on edelleen tähtäimessä, mutta sen saavuttaminen ei onnistu joukkueen viime aikojen esityksillä.

Markkanen on tehnyt koko kaudella pelaamissaan 60 ottelussa keskimäärin 25,4 pistettä ja ottanut 8,5 levypalloa. Utah on voittanut tasan puolet noista otteluista.

Kauden toistaiseksi kirkkain hetki oli valinta NBA:n tähdistöotteluun helmikuussa. Itse ottelu kotiyleisön edessä oli pelaajilta pelkkää hauskanpitoa ilman yritystäkään puolustamiseen.

Markkaselle kokemus tarkoitti yhden tavoitteen täyttymistä, ja ottelun jälkeen hauskapito on jatkunut – ainakin omilla pisteillä mitattuna.

Ennen tähdistöottelua Markkanen teki 54 ottelussa keskimäärin 24,9 pistettä. Tähdistöottelun jälkeen kuuden ottelun keskiarvo on huima 30,3. Se oikeuttaa NBA:n pistetilastossa sijalle yhdeksän. Koko kauden pistekeskiarvossa Markkanen on sijalla 14.

Markkanen on pelannut viime otteluissa keskimäärin saman verran kuin aiemminkin kaudella, eli runsaat 34 minuuttia.

Suurin ero on se, että Markkanen on heittänyt keskimäärin 20 kertaa ottelussa, mikä on selvästi enemmän kuin edellisten 54 ottelun 16,4. Pelitilanneheittojen onnistumisprosentti on tähdistöottelun jälkeen 51,7, kun se ennen tähdistöottelua oli 51,3.

Kaiken lisäksi Utah Jazz on nyt heikompi joukkue kuin suurimman osan kaudesta. Joukkue kauppasi muun muassa Markkasen tutkaparin, takamies Mike Conleyn helmikuussa reilun viikon ennen tähdistöottelua.

Markkanen on kuitenkin osoittanut olevansa aito tähti, joka säilyttää tasonsa – tai jopa nostaa sitä – kun joukkue sitä eniten kaipaa.

Utah on edelleen tiukasti mukana taistelussa läntisen konferenssin pudotuspelipaikoista. Joukkue on tällä hetkellä niukasti niiden ulkopuolella sijalla 11, kun 67 ottelusta on kertynyt 32 voittoa.

Suoraan pudotuspelien toiselle kierrokselle oikeuttava kuudes sija on vain kahden voiton päässä. Realismia on kuitenkin taistelu sijoista 7–10, mikä oikeuttaisi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Sekään ei tosin tule helpolla.

Utahilla on jäljellä 15 ottelua. Vastustajista vain neljällä on tällä hetkellä vähemmän voittoja kuin Utahilla. Näiden lisäksi joukkue kohtaa kahdesti Los Angeles Lakersin, jolla on 32 voittoa 66 ottelusta.

Yhdeksässä ottelussa vastustaja on siis tällä hetkellä paremmalla voittosuhteella. Näiden joukossa ovat sarjan kärkikolmikko Milwaukee, Denver ja Boston sekä läntisen konferenssin kakkonen Sacramento, jonka Utah kohtaa kahdesti.

Markkanen kantaa heikkoa Utahia reppuselässä, mutta saavuttaakseen pudotuspelipaikan muiden on nostettava tasoaan. Sarjan parhaita joukkueita ei yhden miehen urotöillä voiteta.

Seuraavan kerran Markkanen ja Jazz ovat tositoimissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun joukkue kohtaa sarjan heikoimpiin kuuluvan Charlotten vieraskentällä.