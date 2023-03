Yhteistä useille suomalaiskuskeille on se, että tallipaikat jo alemmissa formulaluokissa ovat kadonneet rahoitusongelmien takia, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

F3 Regional -sarja on yksi ponnahduslauta kohti suurempia formulaympyröitä. Kuva on vuoden 2021 Monacon osakilpailusta.

Suomalaisia nuoria auto­urheilijoita kisaa tälläkin kaudella erilaisissa formula­luokissa siellä sun täällä eri puolilla maailmaa. Jokaisella heistä on sama unelma: ajaa joskus Formula 1 -kisoja.

Siinähän ei ole mitään väärää, että urheilijalla on tavoitteita. Formula- ja ylipäänsä rata-autoilu­maailmassa F1 on se himoituin sarja, jonne kaikki haluavat.

Millainen mahdollisuus unelman toteutumiseen on? Käytännössä olematon.

Helposti nostetaan esille esimerkiksi Kimi Räikkönen, joka vähillä näytöillä eli Englannin Formula Renault -sarjassa lahjakkuutensa osoittaneena, nousi F1:een. Jokaisen pitäisi jo tietää, että tällaista mahdollisuutta ei enää ole kellään. Koko formulamaailma on muuttunut Räikkösen ajoista, ja siksi esimerkiksi käykin toinen suomalainen F1-kuski, Valtteri Bottas.

Yli 20 miljoonaa euroa. Siinä on summa, jonka Wihuri-yhtiöt pääomistajansa Antti Aarnio-Wihurin johdolla laittoivat 20 vuoden aikana Bottaksen uraan. Kenellä on takataskussaan tämä summa tai mielellään enemmän, voi tavoitella unelmaansa hieman vähemmillä taloudellisilla huolilla.

Ehkä tähän joukkoon kuuluu Tuukka Taponen, joka kuuluu myös Ferrarin kuljettaja-akatemiaan ja jota Wihuri tukee ainakin alkavan kauden.

Laitetaan lisää nimiä: Niko Kari, Simo Laaksonen, William Alatalo ja tuoreimpana Iker Oikarinen. Listaa voisi jatkaa vielä lukuisilla nimillä. Heillä kaikilla on ollut tai voi olla edelleenkin palava halu ajaa kilpaa ja tavoitella joskus F1-pestiä.

Yhteistä on myös se, että tallipaikat alemmissa formulaluokissa ovat kadonneet rahoitusongelmien takia. Kari sai maistaa hetken Red Bullin akatemiastatusta, mutta sekin päättyi lyhyeen.

Tässä kohtaa on syytä korostaa, että esimerkiksi edellä mainittu nelikko on varsin fiksua porukkaa ja he ovat koko uransa ajan olleet tietoisia, että tallipaikkojen saaminen maksaa alemmissakin luokissa satoja tuhansia euroja – vähintään. Olen heistä useimman kanssa keskustellut eikä yksikään ole rakentanut mitään pilvilinnoja: tavoitteeseen on vain yritetty päästä ja kilpailemisen palo on ollut kova.

Kun paikka on irronnut vaikkapa F3 Regional -sarjassa tai astetta arvostetummassa Fian F3-sarjassa, mitä sitten tapahtuu. Paikka irtoaa tallissa, jossa ajetaan sijoista ynnä muut. Seuraavalle kaudelle on uusi rahoituksen hankkiminen. Ja sen jälkeen taas seuraava.

Samalla voi vierestä seurata, kun akatemiakuskit valtaavat paremmat tallipaikat – toki heilläkin pitää taskussaan olla tallipaikkaan vaadittavat rahat, mutta taustalla oleva F1-talli auttaa pääsemään kilpailukykyisiin talleihin.

Kilpailukykyisiin talleihin voi päästä toisellakin tavalla: maksaa sen, mitä pyydetään. Aletaan puhua miljoonaluokan satsauksesta. Kyllä talleille raha kelpaa, kun sitä on riittävän paljon.

Näinä aikoina on hyvin vaikea kuvitella, että Suomesta juurikaan löytyy yrityksiä, jotka haluavat rahoittaa toimintaa, jossa ajetaan kisoja esimerkiksi Saudi-Arabiassa tai Qatarissa. Tai ylipäänsä lajissa, jossa kurvaillaan bensahuuruissa ja lennetään maasta toiseen kisaamaan.

F1-unelman tiellä on siten aika monta mahdottomaksi käyvää mutkaa.

