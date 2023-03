Golftoimittajat pitivät kirjaa, miten amatööripelaajilta sujui pallon lyöminen pienellä saarella olevalle lipulle.

Maailmanlistan ykköspelaaja, espanjalainen Jon Rahm lyömässä avauslyöntiään 17. reiällä torstaina The Players Championshipin avauskierroksella. Rahm vetäytyi kilpailusta ennen toista kierrosta ja ilmoitti syyksi sairastumisen.

Joku terävä tarkkailija on joskus lausahtanut ääneen, että golf on harrastajien pelaamana tavallaan eri peli kuin ammattilaisgolf.

Yksi tähän liittyvä lainalaisuus on, että harrastajapelaajat ovat suurissa ongelmissa golfkentällä, joka on viritetty ammattilaisten kilpailua varten.

Esimerkki tästä nähtiin tammikuussa, kun pgatour.com-verkkosivuston toimittajat seurasivat, miten amatööripelaajat selviytyvät reiästä, jota pidetään yleisesti yhtenä ammattilaisgolfin vaikeimmista.

Kyseessä on Floridan Ponte Vedra Beachissa sijaitsevan TPC Sawgrassin Stadium-kentän ikoniseksi mainittu 17. reikä. Se on par-kolmonen, jonka viheriö on käytännössä pieni saari.

Se on maailman parhaillekin pelaajille kuumottava reikä, varsinkin tuulisella säällä – ja kun ympärillä saattaa olla 20 000 katsojaa.

Seurannan päivänä sääolot olivat siedettävät. Kevyttä tuulta ja lämpöä 22 celsius-astetta.

Etäisyyttä viheriön etuosassa vasemmalla olevalle lipulle oli 119 metriä. Viheriön pituus lyöntisuunnassa on noin 24 metriä ja leveys noin 25 metriä.

Käytännössä 17. reiällä on neljä paikkaa, johon pallo voi päätyä pelaajan avauslyönnissä: viheriölle, sitä ympäröivälle kapealle paksumman ruohon kaistaleelle, viheriön etuosassa oikealla olevaan pieneen hiekkaesteeseen tai veteen.

Pgatour.comin toimittajien seurannan aikana 17. reiälle tuli yhteensä 95 pelaajaa 26 ryhmässä. Monet heistä pelasivat reiän ensimmäistä kertaa.

PGA-kiertueen tilastoekspertti Alex Turnbull oli ennustanut etukäteen, että erot harrastajien ja ammattilaisten välillä olisivat tällä reiällä dramaattisia.

Tuo 95 harrastajan porukka upotti lampeen yhteensä 102 palloa.

Noista 95 pelaajasta kolme teki reillä birdien, 23 teki parin ja 12 sai bogin. On oletettavaa, että nämä pelaajat, yhteensä 38, saivat pallonsa ensimmäisellä lyönnillä viheriölle tai hiekkaesteeseen.

Muut 57 pelaajaa saivat tulokseksi tuplabogin tai huonomman reikätuloksen. Yli neljäsosa (28 prosenttia) käytti seitsemän lyöntiä tai enemmän.

34 pelaajaa upotti vähintään kaksi palloa lampeen.

Stadium-kentällä pelataan tällä viikolla 35. kertaa The Players Championship -turnausta, jota on vuosikaudet kutsuttu epäviralliseksi viidenneksi major-kilpailuksi.

The Playersissa tilastoidaan tarkasti myös 17. reiällä sukeltaneiden pallojen määrä.

Kymmenen edellisen vuoden aikana reiän pelasi kilpailukierroksilla keskimäärin 109 pelaajaa päivässä. Tämä oli tässä seurannassa vertailuluku mainittujen 95 amatöörin kanssa.

Maailman parhaat pelaajat upottivat 17. reiällä veteen keskimäärin 13 palloa

kilpailupäivää kohden. Vähintään kaksi palloa uittaneita oli keskimäärin kolme.

Ammattilaisten keskimääräinen tulos tällä reiällä oli 3,11 lyöntiä ja harrastajilla 5,37.

The Playersissa oli tämän päivän toiseen kierroksen mennessä tehty yhteensä 40 hole-in-onea. Niistä tuoreimman teki torstaina 27-vuotias amerikkalainen Hayden Buckley. Se tapahtui juuri 17. reiällä, jolla ässä oli kilpailun historiassa 11:s.