Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan supertähtien Tyson Furyn ja Oleksandr Usykin taustajoukot pääsivät sopimukseen.

Ammattinyrkkeilyn WBA-liitto kertoi lauantaina, että nyrkkeilyn supertähtien Oleksandr Usykin ja Tyson Furyn taustajoukot ovat päässeet sopimukseen mestaruusottelusta. 29. huhtikuuta Lontoossa Wembleyn stadionilla ratkeaa nyrkkeilyn raskaan sarjaan kiistaton mestaruus.

Usykilla on hallussaan neljän ammattilaisnyrkkeilyn liiton, WBA:n, IBF:n ja WBO:n, raskaan sarjan mestaruudet. Fury on tällä haavaa WBC:n raskaan sarjan mestari.

WBA-liitto kertoi Twitterissä, että liiton puheenjohtaja Gilbert Mendoza on saanut vahvistukseen, että Usykin ja Furyn taustajoukoilla on sopimus ottelusta. Taustajoukot ovat pyytäneet aikaa viimeistelläkseen sopimuksen yksityiskohdat.

Usykia edustava asianajaja kertoi BBC:n mukaan, että sopimuksen mukaan Fury ottaisi tuotoista 70 prosenttia ja Usyk 30 prosenttia.

Fury on otellut 33 kertaa, ja hän on voittanut 32 kertaa ja kerran ottelu on päättynyt tasan. Usyk on otellut 20 kertaa ja voittanut kaikki ottelunsa.