Tuomo Salonen aloittaa huippuvirassa Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa. Työmatkat Nizzasta Monacoon taittuvat entiseltä juoksijalta pyöräillen. Uudessa tehtävässä etiikkaan liittyvät oikeustapaukset ovat lisääntyneet valtavasti sitten Lauri Tarastin päivien.

Joulukuussa Tuomo Salonen sai yhteydenoton, josta moni voi vain unelmoida. Hänelle tarjottiin huippupestiä Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa (WA).

WA on maailman isoimpia urheilun kansainvälisiä lajiliittoja, joka on pannut viime vuosina paljon voimavaroja dopingin ja erilaisten muiden väärinkäytösten, kuten tulos- ja kilpailumanipulaation torjuntaan.

Tätä varten Kansainvälisen yleisurheiluliiton sisälle perustettiin kuusi vuotta sitten erillinen yksikkö Athletics Integrity Unit (AIU). Yksinkertaisesti sanottuna se valvoo yleisurheilun rehellisyyttä.

Salosta pyydettiin yksikön case manageriksi, jonka tehtävänä on dopingin ja muiden eettisten asioiden oikeudellisten asioiden puimista.

Suomalaisista Lauri Tarasti oli lähes 40 vuotta Kansainvälisen yleisurheiluliiton kurinpitoelimen (Disciplinary tribunal) jäsenenä. Tavallaan Salonen jatkaa Tarastin jalanjäljillä, vaikka toimenkuva on erilainen ja kyse on palkkatyöstä.

”Kansainvälisen urheiluoikeuden tehtäväkentässä on tietysti sama kuin Tarastilla. Urheilun oikeudellistamisessa on tapahtunut paljon. Laurin aloittaessa silloisen kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) kurinpidossa tapauksia saattoi olla vain yksi vuodessa, aina ei sitäkään. Nyt juttumäärä on valtava”, 33-vuotias Salonen sanoo.

Tälläkin hetkellä AIU:ssa on käsittelyssä kymmeniä tapauksia. Varsinkin venäläisten yleisurheilijoiden tapauksia on viime vuosina ollut paljon. Yksikkö valvoo nimenomaan kansallisten yleisurheiluliittojen eettisoikeudellisia tapauksia.

Kansainvälisellä yleisurheiluliitolla on tiukka linja venäläisiin ja valkovenäläisiin yleisurheilijoihin. Se ei puolla Venäjän paluuta kansainväliseen yleisurheiluun millään tavalla, mutta pitää edelleen yllä venäläisten neutraaliurheilijoiden hakuprosessia siltä varalta, että maailma muuttuisi.

Seuraavan kerran WA:n hallitus pohtii venäläisurheilijoiden asemaa kokouksessaan ensi viikolla.

AIU:n tehtävänä on valvoa nimenomaan urheilun harmaata aluetta, siis muutakin kuin dopingia.

Osa yleisurheiluihmisistä moittii arvokisojen tulosrajoja liian koviksi. Salosen mielestä suorien tulosrajojen pitääkin nyt rankingjärjestelmän aikakaudella olla tiukkoja. Se estää huijareita pääsemästä kisoihin.

Melkein puolet yleisurheilun arvokisojen eri lajien edustajista valitaan pistejärjestelmän kautta. Pisteitä saa vain ennalta sovituista kisoista.

Vielä jokunen vuosi sitten esimerkiksi heittolajeissa saatettiin tehdä huipputuloksia eriskummallisissa kisoissa ja kentillä todennäköisesti alipainoisilla välineillä.

”Tänä päivänä tällainen tulosmanipulaatio on tehty hyvin vaikeaksi. Urheilijoiden tulosdatan ja seurannan avulla voidaan poimia huijarit ja väärät tulokset”, Salonen sanoo.

Kilpailumanipulaatio on yleisurheilussa hyvin harvinaista, eikä Salonen ole siihen törmännyt.

”Periaatteessa se on mahdollista, jos tulokseen liittyy vedonlyöntiä ja urheilijat voisivat sopia keskenään, missä järjestyksessä tullaan maaliin tai vastaavaa. Tämän tyylistä toimintaa on kuitenkin havaittu monissa lajissa.”

Koska oikeudellisten juttujen määrä on merkittävästi kasvanut, AIU palkkaa koko ajan lisää väkeä. Salosen oikeudellisessa tiimissä on töissä seitsemän henkeä, mutta koko yksikössä työskentelee kymmeniä ihmisiä.

”Varsinkin testauksen ja koulutuksen tarve kasvaa koko ajan. Pelkästään urheilijoiden kansainväliseen testipooliin kuuluu satoja urheilijoita”, Salonen sanoo.

Testauspooli on laajentunut nopeasti erityisesti maantiejuoksupuolella. Siksi AIU:n tiimiäkin vahvistetaan, että kaikki asiat ehditään käsitellä ja hoitaa.

Salonen on koulutukseltaan kaksinkertainen oikeustieteiden maisteri. Syksyllä 2019 hän sai valmiiksi toisen oikeustieteen maisterin tutkinnon urheilujuridiikasta brittiläisessä Sheffield Hallamin yliopistossa.

Juoksijana Salonen on ollut kansallista kärkitasoa. Hänen ennätyksensä 800:lla ja 1 500 metrillä (1.49,39 ja 3.46,38) ovat Suomen mittapuulla yhä kovia.

Nyt hän on innostunut triathlonista ja pyöräilystä, jota on tarkoitus hyödyntää työmatkaliikkumisena uudessa tehtävässä. Kansainvälisen yleisurheiluliiton päämaja on Monacossa. Salonen asettuu Ranskan puolelle Nizzaan.

Rantatietä pitkin poljettavaa riittää parikymmentä kilometriä. Ensimmäinen työpäivä on 29. maaliskuuta. Työsopimus on mallia ”toistaiseksi voimassa oleva”.

Ensi alkuun Salonen muuttaa Nizzaan yksin. Puoliso ja yhdeksänkuukauden ikäinen tytär tulevat myöhemmin perässä.

”Reissuun edestakaisin Suomen ja Ranskan väliä. Viimeistään ensi talvena perhe on paikalla pitempään.”

Tuomo Salonen käy edelleen paljon kuntosalilla, vaikka oma urheilu-ura on takana.

AIU:hun Salonen siirtyy Suomen urheiluliiton General Managerin tehtävistä. Alkuun Salonen oli valmennuspäällikön nimikkeellä, mutta sittemmin hän on vastannut yleisurheilun maajoukkue- ja arvokisatoiminnasta.

Esimerkiksi Jere Lehtinen on vastaavissa tehtävissä Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueessa.

Suomen urheiluliitto valitsi torstaina Salosen seuraajaksi entisen voimistelun maailmanmestarin Jani Tanskasen.

Millaisen perinnön jätät seuraajallesi?

”Kokonaistilanne on hyvä. Se ei ole yhden henkilön ansiota, vaan kiitos kuuluu koko verkostolle. Olemme ottaneet kukonaskelia eteenpäin. Yleislogiikka, valmistautuminen ja suunnittelu, on huippu-urheilun vaatimusten mukainen. Seuraajan on hyvä jatkaa.”

Lisäksi Salonen on toiminut Suomen urheiluliiton kilpailumanagerina ja on järjestänyt lähes 50 suomalaiselle yleisurheilijalle kisamahdollisuuksia ulkomailla.

Jatkossa hän ei voi jatkaa kilpailumanagerina.

”Mitään sidonnaisuuksia ei saa olla eli en voi jatkaa managerina. Olen kokenut maajoukkuetoiminnan ja arvokisareissut mielekkääksi työkentäksi. Niiden jättäminen ei ollut helppo päätös”, Salonen sanoo.

Salonen vakuuttaa, ettei kukaan hänen manageroimansa urheilija jää tyhjän päälle. Urheilijoille löytyy korvaava kisamanageri Suomesta tai ulkomailta.

”Jotkut urheilijat, kuten miesseiväshyppääjät, osaavat tarvittaessa olla itse omia kilpailumanagereitaan ja järjestellä asioitaan.”

Suomi sai viime vuonna arvokisoihin poikkeuksellisen isot joukkueet. Mitalittomissa MM-kisoissa oli 36 suomalaista ja neljän mitalin EM-kisoissa peräti 68 urheilijaa.

Näin isot joukkueet olivat paljolti Salosen ansiota, ja ne nostivat urheilijoiden yhteishenkeä.

Salonen tunsi perin pohjin rankingsysteemin ja osasi käyttää sitä hyväkseen. Suomessa järjestettiin muun muassa erilliset rankingkisat, jotta urheilijat saivat lisää arvokisapisteitä.

Ensi kesänä vastaavia erikoiskisoja ei tarvita, kun kansallisten mestaruuskisojen, Kalevan kisat, tulokset osuvat kansainvälisen yleisurheiluliiton määrittämään ajankohtaan ja samalla elokuun MM-kisojen tuloshaarukkaan.

”Kaikki yleisen sarjan arvokisapaikat käytettiin. Kansainvälinen valintajärjestelmä ei kuitenkaan täysin toimi. Kaikki isotkaan maat eivät noudata urheilijoiden peruutussääntöjä. Olen antanut tästä palautetta Kansainväliseen yleisurheiluliittoon ja Euroopan yleisurheiluliittoon”, Salonen sanoo.

Sama touhu jatkui Salosen mukaan vielä maaliskuun alun EM-halleissa.

”Aika paljon on jouduttu itse olemaan aktiivisia, jotta maat ilmoittavat peruutukset niistä urheilijoista, jotka eivät osallistu tai joita ei valita arvokisoihin.”

Viime kesänä olisi ollut oikeusmurha, jos Kristiina Halonen ei olisi päässyt mukaan 400 metrin aitoihin Eugenen MM-kisoihin.

”Rankingissa hänen edellään ollut puolalainen oli viimeisellään raskaana, mutta hänen osanottoaan ei ollut peruttu. Systeemin pitää muuttua.”

Kansainvälisenä urheilupomona Salonen kuuluu harvinaiseen suomalaisjoukkoon. Esimerkiksi Matti Nurminen aloitti Kansainvälisen jääkiekkoliiton pääsihteerinä kesällä 2022.

Salosen tuntevat kutsuvat häntä ihmisdynamoksi, jolla riittää virtaa joka lähtöön.

Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa nuorelle suomalaisdynamolle saattaa jatkossa olla muitakin tehtäviä.

”Katsotaan, kun pääsee ensin töihin kiinni. Tehtäviä riittää ja vastuuta on tarjolla.”

