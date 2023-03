Joonas Mäkipelto teki leuanvedon maailman­ennätyksen rajun kuurin jälkeen – ”Kroppa on aivan loppu”

Mäkipelto veti 88 leukaa alle 70 kilon sarjassa, johon hän pystyi osallistumaan rajun painonpudotuksen jälkeen.

Joonas Mäkipelto on tehnyt useita leuanvedon ennätyksiä.

Salolainen palomies Joonas Mäkipelto, 35, teki lauantaina Espoossa järjestetyissä kilpailuissa toistoleuanvedon uuden maailmanennätyksen 70-kiloisten sarjassa. Mäkipelto veti peräti 88 leukaa.

”Ensimmäinen suoritus pitkästä aikaa, josta olen juurikin ansainnut onnistumisen”, Mäkipelto sanoo.

Mäkipelto valmistautui kisaan melkoisella treenillä ja kuurilla, sillä hänen normaalipainonsa on yli 80 kiloa ja rasvaprosentti noin kymmenen. Apuna hänellä oli Toni Vuolukka, joka teki ruokaohjeet ja hieronnat.

”Nyt ollaan ihan kehonrakentajien rasvoissa. Rasvaprosenttini oli alle neljä tällä viikolla. Vuolukka totesi, että kroppani toimii kuin junan vessa”, Mäkipelto nauraa.

Mäkipelto on samaan aikaan tehnyt kahta työtä, valmistautunut sisäsoudun EM-kisoihin (kultaa alkuvuodesta) ja myös soudun MM-kisoihin (neljäs).

”Tämä on ollut pääkopalle ja ihmiskropalle niin iso koettelemus, että kroppa on aivan loppu. Ikinä en toista kertaa lähde tällaiseen projektiin. Se on varma.”

Raju kuuri on vaikuttanut myös yöuniin, jotka ovat jääneet viiteen tuntiin.

”Kroppa on valittanut nälkää. Lihakset tarvitsivat ravintoa.”

Vielä ennen kisaa painoa, lähinnä nestettä oli hieman liikaa, joten Mäkipelto meni hikipuku päällä saunaan.

”Välillä tuntui siltä, että pysyykö enää pystyssä. Jopa työnantaja huolestui, että suoriudunko työtehtävistä. Vastasin, että vaikka 40 astetta olisi kuumetta, työnantajan minimivaatimukset aina täyttyvät.”

Miten Mäkipelto jaksoi tällaisen kuurin jälkeen tehdä 88 leukaa?

”Jos kädet köytettäisiin tankoon kiinni, vetäisin yli sata leukaa. Voimakestävyys on niin hyvällä tasolla. Jos oikea käsi olisi pysynyt tangossa, olisin vetänyt nytkin yli 90. Oikea käsi petti, vasen piti hyvin”, Mäkipelto sanoo.

”Sen sijaan maksimivoimat lähtivät. Maastavetotulokset ovat ihan surkeita.”

Mäkipelto mainitsee, että kuurin aikana oli myös tankkauspäivä, jolloin hän söi riisiä ja makaronia useita satoja grammoja sekä vielä karkkia 600 grammaa.

”Vielä illalla söin 400 grammaa jauhelihaa ja yhden pussillisen makaroneja. Ja kaupanpäälle 12 leipää. Maha tuli niin kipeäksi, että 30 minuuttiin en pystynyt liikkumaan mihinkään. Sen jälkeen pääsin makaamaan lattialle ja sanoin lapsille, että urheilu on välillä tällaista”, Mäkipelto toteaa.

”En voi suositella kenellekään. Kerran elämässä voi näin tehdä. Sen sijaan tervettä ravintovalmennusta suosittelen.”

Mäkipelto kertoo, että hän on asettanut tavoitteekseen tehdä maailmanennätykset 70-, 80-, 90- ja 100-kiloisten sarjoissa. Nyt hänellä on tuoreen 70-kiloisten ennätyksen lisäksi maailmanennätys 90 kilon sarjassa (67 leukaa).

Hänellä oli vielä lauantaihin asti ennätys myös 80-kiloisissa, mutta Ville Toimio rikkoi sen Espoossa yhdellä leualla ja veti 68 leukaa.

”Minulla on ihme fetissi ja haluan todistaa, että ihmiskroppa pystyy mukautumaan ja muuttumaan puolessatoista vuodessa”, Mäkipelto sanoo.

Kesäkuussa Mäkipelto osallistuu kauppakeskus Triplassa järjestettäviin leuanvedon MM-kisoihin 80 kilon sarjassa.

”Tavoite on yli 90 leukaa.”

