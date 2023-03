Holmenkollenilla sattuu ja tapahtuu, uutisoi NRK.

Meno on äitynyt hurjaksi Oslon Holmenkollenilla hiihdon perinteikkäänä maailmancupviikonloppuna, uutisoi NRK.

Miesten 50 kilometrin (v) kisa suihkittiin jo päivällä, mutta Frognerseterenin alueella oli vielä lauantai-iltana kosolti hiihdon ystäviä. Järjestyshäiriöiltäkään ei ole vältytty.

NRK:n mukaan yksi ihminen on jouduttu viemään sairaalahoitoon kahakan seurauksena. Alueella on puhjennut muitakin tappeluita, jotka ovat johtaneet ”mustelmiin ja haavoihin”. Poliisi on ollut paikalla setvimässä vyyhtejä.

”Alkoholia on nautittu paikoitellen hyvin paljon. Jotkut nuoret ovat siinä kunnossa, etteivät he kykene huolehtimaan itsestään. Punaisen ristin vapaaehtoistyöntekijöillä riittää kiirettä, kun he huolehtivat ihmisistä. He myös yrittävät saada puhelimen päähän nuorten vanhempia, jotta nämä tulisivat paikalle katsomaan jälkikasvunsa perään”, kisaorganisaatiossa työskentelevä Tere Solberg kertoi NRK:lle.

Oslon poliisi julkaisi lauantaina tiedotteen, jossa se vetosi nuorten vanhempiin.

”Jotkut nuoret ovat todella päihtyneitä”, tiedotteessa todettiin NRK:n mukaan.

Holmenkollenin metsissä oli lauantain aikana noin 24 000 katsojaa. Osa heistä viettää sunnuntain vastaisen yön telttamajoituksessa.

Naisten viidenkympin kisa alkaa sunnuntaina kello 11.15 Suomen aikaa. Norjalaiset miehittivät miesten kisan kymmenen ensimmäistä sijaa Simen Hegstad Krügerin johdolla.