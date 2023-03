Vitaly Klitshko ja Myhailo Podoljak kertoivat mielipiteensä venäläisten osallistumisesta Pariisin olympialaisiin.

Mitä suomalaisten urheilijoiden pitäisi tehdä, jos venäläiset ovat mukana Pariisin olympialaisissa?

Ilta-Sanomat kysyi asiaa helmikuun lopussa Kiovassa kahdelta erittäin merkittävältä ukrainalaiselta vaikuttajalta.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko ja presidentti Volodomyr Zelenskyin läheinen avustaja Myhailo Podoljak olivat selväsanaisia.

Heidän mielestään politiikkaa ei voi erottaa urheilusta.

Vitali Klitshko puhuu painokkaasti toimistossaan Kiovan kaupungintalossa. Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari sanoo, ettei voi ymmärtää Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan Thomas Bachin kantaa.

KOK ja Bach ovat pohtineet mallia, jossa venäläiset urheilijat voisivat osallistua Pariisin olympialaisiin ”neutraaleina urheilijoina” ilman maatunnuksia.

”Hän puhuu neutraaleista urheilijoista. Nyt ei voi olla neutraali. Olet joko sodan puolesta tai sotaa vastaan”, Klitshko jylisee ja lyö nyrkkinsä pöytään – pam.

Näillä nyrkeillä on isketty ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruus.

Bach on vedonnut urheilijoiden ihmisoikeuksiin. Hänen mukaansa heitä ei voi syrjiä vain kansalaisuuden perusteella.

Klitshko ei jaa Bachin kantaa.

”Nelson Mandela sanoi hyvin kuuluisat sanat: ”Urheilu voi muuttaa maailmaa”. Me pyydämme venäläisiä urheilijoita sanomaan hallitukselleen, että he lopettavat tämän sodan”, Klitshko sanoo.

”Mutta sen sijaan Venäjän väestö kannattaa tätä sotaa, samoin monet venäläiset urheilijat kannattavat sotaa ja Putinin hallintoa.”

Klitshko muistuttaa, että jo antiikin olympialaisten ajaksi sodat taukosivat.

”KOK:n täytyy olla joko sotaa vastaan tai sodan puolesta.”

Pam. Nyrkki iskeytyy taas pöytään.

”Neutraali asema on heikko asema. Siksi meidän täytyy painostaa venäläisiä urheilijoita.”

Seuraavan lauseensa tueksi Klitshko iskee nyrkkinsä pöytään joka sanan jälkeen.

”Sano – pam – erittäin – pam – tärkeät – pam – sanat – pam: Olen tätä aggressiota, tätä sotaa vastaan.”

Vitali Klitshkon mukaan sodassa on kuollut yli 140 ukrainalaista urheilijaa.

Presidentti Zelenskyin läheinen avustaja Myhailo Podoljak ei hakkaa nyrkkiään pöytään omassa toimistossaan Kiovan hallintokorttelissa, mutta hänen sanansa eivät ole yhtään Klitshkon sanoja pehmeämmät.

”Urheilu on ilman muuta politiikkaa ja oman maasi politiikan edustamista. Venäläiset urheilijat edustavat kansanmurhaa. He tekevät sen tietoisesti ja uhmakkaasti”, Podoljak sanoo.

”Heidän urheilijansa näyttävät, että tässä me edustamme maata, joka kykenee joukkomurhaan. Maata, joka voi pakottaa lapset polvilleen ja ampua heidät. Maata, joka voi joukkoraiskata naisia, joilla on eri kansalaisuus. Maata, joka voi tuhota suurten kaupunkien keskustat ja olla täysin piittaamatta kansainvälisestä laista.”

Podoljak osoittaa seuraavat sanansa suoraan suomalaisille urheilijoille.

”Jos osallistut samaan urheilutapahtumaan näiden ihmisten kanssa, se tarkoittaa, että jaat heidän arvonsa. Se tarkoittaa, että kannatat oikeutta tappaa ja raiskata. Teet sen tietoisesti”, Podoljak sanoo.

”Haluan vielä korostaa: urheilussa ei ole kyse vain juoksemisesta vaan oman ajattelusi ja ennen kaikkea arvojesi edustamisesta.”

Myhailo Podoljakin mukaan venäläisillä urheilijoilla ei ole mitään sijaa olympialaisissa.

Presidentti Zelenskyi on jo todennut, että Ukrainan urheilijat eivät osallistu Pariisin olympialaisiin, jos venäläiset ovat mukana edes neutraaleina urheilijoina. Zelenskyi on kehottanut muitakin maita osallistumaan mahdolliseen boikottiin.

Podoljak muistuttaa, että Venäjä on käyttänyt urheilua valtapolitiikkansa välineenä jo pitkään.

”He ovat investoineet kansainvälisiin järjestöihin, mukaan lukien KOK:hon. He ovat korruptoineet KOK:n niin, että se väittää urheilun olevan politiikan ulkopuolella, mikä tarkoittaa venäläisille lupaa jatkaa murhaamista.”

Podoljak muistuttaa, että Venäjä valtasi Krimin niemimaan 2014 heti Sotšin olympialaisten jälkeen. Myös tuorein suurhyökkäys Ukrainaan reilu vuosi sitten alkoi pian Pekingin olympialaisten päätyttyä.

”Vuoden 1936 olympialaiset symboloivat natsismia, ja nykypäivän olympialiike symboloi natsismia meille”, Podoljak sanoo.

”Siksi kaikki urheilijat, jotka kilpailevat venäläisiä vastaan – ei vain olympialaisissa vaan myös tenniksen, jalkapallon ja nyrkkeilyn kaltaisissa ammattilaislajeissa – viestittävät, että on hyväksyttävää tappaa ukrainalaisia.”

”Minusta on outoa, jos suomalaiset tekevät niin. Minun nähdäkseni Sanna Marin on sanonut selvästi Suomen valtion kannan: joko tai. Joko kaikki ymmärtävät, mistä Ukrainan sodassa on kyse, tai sitten eivät.”