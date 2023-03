Aaron Rai nousi historiallisella tavalla kamppailemaan kärkisijoista 25 miljoonan dollarin kilpailussa.

Britti Aaron Rai tuuletti lauantaina hole-in-onea reiällä, jota pidetään yleisesti yhtenä huippugolfin vaikeimmista.

Rai upotti pallonsa avauslyönnillä reikään TPC Sawgrassin Stadium-kentän 17. reiällä Floridan Ponte Vedra Beachissa.

Kyseessä on par-kolmonen, jonka viheriö on käytännössä pienellä saarella ja varsin altis tuulille.

Lue lisää: Yli 100 palloa veteen – näin sujui harrastajapelaajien päivä yhdessä huippugolfin vaikeimmista paikoista

Rai iski holarinsa miesten huippugolfin kovatasoisimpiin kuuluvassa The Players Championshipissä.

Kilpailu pelataan nyt 35. kerran, ja 17. reiällä oli aikaisempina vuosina tehty vain kymmenen hole-in-onea.

Rain ässä oli 12:s, sillä torstain avauskierroksella 11. holarin teki amerikkalainen Hayden Buckley.

”Pähkähullua”, Aaron sanoi, kun häntä pyydettiin kuvaamaan hetkeä, jolloin hole-in-one syntyi.

Rain kierroksen loppu sujui tavalla, johon kukaan ei ollut yltänyt aiemmin kilpailun historiassa.

Hän teki 16. reiällä (par 5) birdien, sitten hole-in-onen ja päätösreiällä (par 4) jälleen birdien.

Kun Rai saapui 16. reiälle, hän jakoi 17. sijaa. Nyt hän aloittaa sunnuntain päätöskierroksen jaetulta neljänneltä sijalta.

”Tuollaisen hetken jälkeen voi olla vaikea koota itsensä ja pelata hyvin seuraava reikä, joten olen erittäin tyytyväinen kierroksen loppuun”, Rai sanoi Golf.comin mukaan.

The Players on ollut vuosikaudet yksi PGA-kiertueen rahakkaimmista kilpailuista. Tänä vuonna palkintopotti nousi 25 miljoonaan dollariin. Niistä voittajan osuus on 4,5 miljoonaa.

Rai, 28, erottuu muista huippupelaajista varusteillaan, sillä hän käyttää aina mustaa hanskaa molemmissa käsissä. Normaali tapa on käyttää hanskaa vain siinä kädessä, joka pitää mailasta kiinni ylempää. Oikealta puolelta lyövillä hanska on vasemmassa kädessä.

Puttaamisen Rai hoitaa ilman hanskoja, kuten lähes kaikki muutkin.

Rai on kertonut, että kahden hanskan käyttäminen alkoi sattumalta, kun hän oli kahdeksanvuotias, ja siitä tuli hänelle tapa.

”Sitten muutama viikko myöhemmin isäni unohti panna kaksi hanskaa bägiini, ja jouduin pelaamaan yhdellä hanskalla. Se oli kamalaa. En osannut pelata, en saanut tuntumaa mailaan, joten siitä lähtien olen aina pelannut kahdella hanskalla”, Rai on kertonut.