Ralf Lopian ei menekään Euroopasta Aasiaan, sillä reittisuunnitelma meni lähes kokonaan uusiksi.

Myrskyläläisen Ralf Lopianin, 64, pyöräilyurakka ympäri maailman on edennyt Turkkiin. Kilometrejä on kertynyt lähes 11 000 – matka alkoi viime vappuna, mutta joulun aikoihin hän oli muutaman viikon Suomessa.

Lopian on parhaillaan lähellä legendaarista Troijan kaupunkia, joka sijaitsee Çanakkalen maakunnassa.

”Troija on varmasti matkan huippukohtia”, Lopian kertoo puhelimitse.

Viime päivinä matkanteko ei juuri ole edennyt, sillä Turkissa on vaikeat sääolosuhteet.

”Tänään [maanantaina] on aurinkoista, mutta viimeisistä kymmenestä päivästä yhdeksänä on satanut vettä. Lämpötila on vain kymmenen astetta”, Lopian toteaa.

Lopian on pysytellyt hotellissa, sillä olosuhteet eivät ole suosiolliset telttamajoitukselle.

”Kaikki kentät [leirintäalueet] ja metsät ovat niin täynnä vettä, että ei olisi helppoa [telttailla]. Olen istunut monta päivää hotellissa ja aloittanut kirjoittamaan kirjaa. Se on ’ensimmäinen askel’ eli Helsingistä Istanbuliin. Kirja valmistuu noin heinä-syyskuussa.”

Turkista Lopianin oli tarkoitus siirtyä Aasiaan, mutta asiaa pähkäiltyään, hän on tehnyt suuren muutoksen matkareittiinsä.

”Päätin, että menenkin Kanadaan.”

Aasiaan siirtymisen ongelmaksi oli muodostumassa maarajat: ne ovat useiden maiden välillä kiinni, esimerkiksi Georgiasta ei pääse Azerbaidžaniin eikä Turkmenistanista Iraniin. Lisäksi Tatžikistanin ja Kirgisian välillä on menossa rajakonflikti.

”Nämä ovat herkkää aluetta eikä minun kannaltani muutenkaan olisi hyvä idea pyöräillä Iranissa”, Lopian toteaa.

Koska Lopian ei uskonut, että rajat aukeasivat kovinkaan nopeasti, hän kiertää Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikan seuraavaksi. Tähän hän arvioi kuluvan kolme vuotta. Amerikasta Lopian siirtyy Uuteen-Seelantiin ja Australiaan sekä sieltä Aasiaan ja lopuksi Afrikkaan.

Kaikkiaan pyöräretkeen kuuluu aikaa vähintään seitsemän vuotta.

”Teen täysin saman matkan, minkä alun perin suunnittelin, mutta en tee sitä samassa järjestyksessä.”

Kanadaan Lopian ei suoraan siirry Turkista, sillä hän saapuu huhtikuussa muutamaksi viikoksi Suomeen. Suomesta hän palaa toukokuun alkupäivinä Istanbuliin, josta hän lentää Monica-pyörineen Montrealiin.

Jos vaikea sää on haitannut matkantekoa, Monica-pyörä on pysynyt hyvin kunnossa. Se on tarvinnut vain pientä huoltoa.

Lopian itsekin on hyvässä kunnossa.

”Jalat eivät ole olleet näin hyvässä kunnossa 30 vuoteen. Yläkeho sen sijaan on entinen perunasäkki”, Lopian sanoo ja nauraa.

”Olen laihtunut yllättävän vähän.”

Myös Lopianin tunnelmat ovat yhä korkealla.

”Erittäin hyvällä mielellä olen. Sellaista ei ole tullut koskaan mieleen, että en jatkaisi tätä matkaa. Olisin toki toivonut, että olisin pyöräillyt hieman enemmän, mutta sää on ollut monta kertaa aika hurja.”

Erikoinen kokemus osui muun muassa Kreetalla, jossa hän tapasi suomalaisen pariskunnan. Lopian yöpyi yhden yön heidän purjeveneessään.

”Oli niin kova myrsky, että koko yön ajan vene heilui vasemmalle ja oikealle ja kaikkea yhtä aikaa, ylös ja alas. Merisairautta ei kuitenkaan tullut”, Lopian sanoo ja nauraa.

HS seuraa Ralf Lopianin maailmanympäripyöräilyä.