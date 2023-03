Yksi rakenteilla olevan Neomin megakaupungin vetonauloista on hotelli, jonka katolla on laskettelurinne.

Saudi-Arabia on vähitellen nousemassa isoksi tekijäksi kansainvälisessä urheilussa. Maan urheilusatsaukset koskevat myös naisia, joiden aseman parantuminen herättää ristiriitaisia kommentteja. ”Jokinhan mättää.”

Formula 1 -autot kurvailevat jälleen viikonloppuna Jeddan katuradalla Saudi-Arabiassa. Kyseessä on kolmas kerta, kun F1-sirkus pysähtyy Saudi-Arabiaan eikä loppua näy.

F1 on yksi Saudi-Arabian himoitsemista urheilulajeista. Osakilpailuista on sopimus vuoteen 2030 asti. Itse asiassa Saudi-Arabia olisi halunnut ostaa koko F1-sirkuksen. Uutistoimisto Bloombergin mukaan pöytään lyötiin 20 miljardia dollaria (noin 18,4 miljardia euroa), mutta kauppoja ei syntynyt.

Valtteri Bottas kisaa viikonloppuna Jeddan katuradalla. Kuva on viime kauden kisasta.

F1-kisoja siellä kuitenkin järjestetään. Aluksi kisataan Jeddassa, mutta sopimusjakson loppupuolella on tarkoitus ajaa Qiddiyan uudessa urheilu- ja viihdekeskuksessa, johon rakennetaan myös moottoriurheilurata.

Qiddiya on yksi Saudi-Arabian Visio 2030:n keihäänkärjistä, useiden miljardien eurojen hanke, joka sisältää paljon muutakin kuin urheilua. Alueen kooksi on mainittu 2,5 kertaa Disney World.

Moottoriradan lisäksi sinne tulee urheiluväelle muun muassa 40 000 katsojan jalkapallostadion, jossa Cristiano Ronaldon edustama Al-Nassr jatkossa pelaa kotiottelunsa. Ehkä erikoisin osa Qiddiyaa on ”naisten urheilukeskus” – osoittaako se sitä, että muut alueet ovat vain miehille, jää nähtäväksi.

Qiddiya on kuitenkin vasta alkusoittoa, sillä 500 miljardin dollarin hanke Neomin uudessa megakaupungissa tuo myös talviurheilun Saudi-Arabiaan. Neomin Trojenaan rakennetaan ympärivuotisten hiihtomahdollisuuksien lisäksi yli kolmen kilometrin pituinen tekojärvi, luksushotelleja ja huviloita.

Alueella on tarkoitus järjestää myös kansainvälisiä urheilukisoja. Maa on jo saanut Aasian maiden vuoden 2029 talvikisat järjestettäväkseen. Trojenan on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

Trojenaa on runsaasti arvosteltu muun muassa ympäristösyistä järjettömänä hankkeena, mutta aivan kaikki eivät ole samaa mieltä. Esimerkiksi brittiläisen tapahtumiin keskittyvän Time Out -median Saudi-Arabia-osiossa hanketta kehutaan vuolaasti jo otsikossa: fantastinen vuoristokohde.

Useiden Saudi-Arabian urheiluponnistusten taustalta löytyy Public Investment Fund (PIF), joka rahoittaa paljon muutakin kuin urheilua. PIF:iä pidetään maailman suurimpana valtioiden sijoitusrahastona yli 500 miljardin euron varallisuudellaan.

PIF:llä on nimetyt johtajat, mutta rahaston sanotaan olevan suoraan maan hallitsijan, kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kontrollissa.

Dustin Johnson pelaa Saudi-Arabian sijoitusrahaston PIF:n rahoittamalla Liv Golf -kiertueella.

PIF omistaa muun muassa Qiddiyan, Valioliigassa pelaavan Newcastlen ja golfmaailmaa ravisuttaneen Liv Golf -kiertueen, jossa pelaajille jaetaan ennennäkemättömän suuria palkkioita. Lisäksi PIF on osaomistajana Neom-hankkeessa.

Saudi-Arabian urheilun nousussa iso osuus on myös naisilla, sillä maa esiintyy nyt naisten urheilun tukijana. Suomessa asia nousi erityisesti esille, kun Rosa Lappi-Seppälä valittiin Saudi-Arabian naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi.

Maa toimii myös kansainvälisillä urheilukentillä. Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) hyväksyi Saudi-Arabian matkailuviranomaisen ensi kesän jalkapallon naisten MM-kisojen sponsoriksi. Järjestäjämaiden, Australian ja Uuden-Seelannin, jalkapalloliitoilta asiaa ei kysytty ja aiheesta väännetään kättä edelleen.

Sponsoroinnin lisäksi Saudi-Arabia haluaa järjestää kansainvälisiä naisten urheilutapahtumia. Saudi-Arabia muun muassa kisaa jalkapallon vuoden 2026 naisten Aasian-turnauksen järjestämisestä.

Saudi-Arabian naisten futsalmaajoukkue (vihreät paidat) osallistui viime vuonna Lähi-idän GCC Games -tapahtumaan.

Anu-Eerika Viljanen

Onko siis naisten asema parantanut myös maan sisällä? Vastaus on yksiselitteisesti kyllä, sanoo Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Anu-Eerika Viljanen.

”Muutokset ovat olleet niin merkittäviä. Kehityssuunta on erinomainen, vaikka työtä varmasti vielä riittääkin, kuten usealla muullakin maalla, todellisuudessa kaikilla mailla, ihmis­oikeus­tilanteensa parantamiseksi”, Viljanen sanoo.

”Matka, mikä on tultu ja mihin ollaan menossa, antaisin sille tosi paljon krediittiä. Uudistukset, joita on tehty muutamissa vuosissa, ovat muulla vieneet vuosikymmeniä.”

Viljanen korostaa, että täsmällistä tietoa naisten tilanteen kehittymisestä on liki mahdotonta saada, jos ei seuraa muutosta paikan päällä. Kyse on hänen mukaansa nimenomaan muutosten nopeudesta.

”Yhteiskunnallisten muutosten syvyys, laajuus ja vauhti ovat merkittäviä.”

Yhtenä muutoksen mittarina hän käyttää saudinaisten osuutta työvoimasta: se on nyt 37 prosenttia, kun tavoite vuoteen 2030 mennessä oli 30.

”Naisia on työelämässä kaikilla tasoilla ja kaikissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä puolella”, Viljanen kertoo.

Ihmisoikeusjärjestöt muistuttavat, että vaikka Saudi-Arabiassa on viime vuosina tehty useita muutoksia, kuten naisten ajokiellon lopettaminen ja virallisten asiakirjojen, kuten passin, hakeminen ilman miehen lupaa, miespuoliselta huoltajalta pitää edelleen hakea muun muassa lupa mennä naimisiin.

Naimisiin menolle on nyt määritelty 18 vuoden vähimmäisikä, mistä maa saa kiitosta.

Frank Johansson

Amnestyn Suomen osaston toiminnan­johtaja Frank Johansson myös myöntää uudistuksia tapahtuneen, mutta hänen mielestään kolikolla on edelleen toinenkin puoli.

”Jos on sellainen tilanne, että kolme tavallista saudi­arabialaista naista, jotka ovat saaneet 15, 34 ja 45 vuoden vankeustuomiot puhuttuaan Twitterissä naisten oikeuksista, jokinhan mättää. Emme voi puhua, että tilanne menisi parempaan suuntaan”, toteaa Amnestyn Suomen osaston johtaja Frank Johansson.

Johansson samalla muistuttaa, että kaikki uudistukset, pienetkin, ovat hyvä asia ja että yksi hyvä asia on saudiarabialaisten naisten pääsy urheilemaan.

”Totta kai on hyvä asia, jos naiset pääsevät voimistelemaan, uimaan, pelaamaan futista tai mitä tahansa. Se ei poista sitä, että maan perusrakenteet ovat edelleen naisia voimakkaasti syrjiviä”, Johansson sanoo.

”Onko se edistystä, kun naiset pääsevät pelaamaan jalkapalloa, jos samalla ihminen, joka puhuu Twitterissä naisten oikeuksista, saa 34 vuoden tuomion ja päälle isketään samanpituinen matkustuskielto, jos hän jossain vaiheessa vapautuu.”

Miksi Saudi-Arabia satsaa urheiluun näin voimakkaasti? Sitaatti Saudi-Arabian Suomen suurlähetystön verkkosivuilta:

”Maa jatkaa mittavan Saudi Vision 2030 -uudistus- ja investointiohjelmansa toimeenpanoa tavoitteenaan vähentää riippuvuutta öljystä ja petrokemian teollisuudesta sekä laajentaa taloutensa pohjaa.”

Urheilulla, urheiluoikeuksien saamisella, on tässä oma osuutensa. Maa havittelee muun muassa jalkapallon miesten vuoden 2030 MM-kisoja yhteishakemuksella Kreikan ja Egyptin kanssa. Suurimpana tavoitteena on olympialaisten järjestäminen.

Toinen syy urheilupanostuksiin on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan urheilupesu. Maan ihmisoikeustilanne ja vielä erikseen naisten asema eivät kaikilta osiltaan kestä päivänvaloa. Urheilutapahtumiin satsaaminen tuo myönteistä mainosta Saudi-Arabialle.

Hyvä esimerkki tämän onnistumisesta oli, kun raskaansarjan MM-ottelu viime syksynä oteltiin Jeddassa. Ottelun alla britti-iskijä Anthony Joshualta kysyttiin kommenttia Johanssoninkin mainitsemaan tapaukseen, jossa Twitterissä kommentoinut nainen sai 34 vuoden vankeustuomion.

”Olen täällä viihtymässä ja nauttimassa myönteisistä asioista. Älkää keskittykö mihinkään negatiiviseen. Minulla on ollut hauskaa”, Joshua totesi uutistoimisto AFP:lle.