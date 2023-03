KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen hermostui Liigan kurinpitoelimen päätöksestä, kun Lukon tähtipuolustaja Thomas Gregorie selvisi rajusta taklauksesta ilman pelikieltoa.

Rauman Lukon tähtipuolustaja Thomas Gregoire nousi otsikoihin viime lauantain kierroksella taklattuaan KalPan Jaakko Lanttaa suihkukomennuksen arvoisesti.

Lantta loukkaantui tilanteessa ja hänet saatettiin huojuvana ulos kaukalosta. Gregoire sai taklauksesta pelirangaistuksen estämisestä.

Tapaus eteni SM-liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn. Sunnuntai-iltana tuli ratkaisu: Gregoire vältti pelikiellon.

KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen ei sulattanut kurinpidon ratkaisua alkuunkaan.

”Voiko tätä nätisti sanoa... Minä ja me seurana olemme äärettömän pettyneitä siihen, ettei tullut pelikieltoa. Se, mitä kauden aikana on tapahtunut ja millaisia pelikieltoja me olemme saaneet, niin eihän tuo päätös ole siellä päinkään”, Miettinen jyrisi maanantaina liigan mediatilaisuudessa.

Miettisen näkemyksen mukaan Gregoire olisi ansainnut pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta.

”Taklaus tuli rististä kuolleesta kulmasta. Se osui ensin vähän olkapäähän ja siitä pamahti kovasti päähän. Se on meidän näkemyksemme, kun katsoimme tilanteen monesta kuvakulmasta.”

Runkosarjan aikana KalPa oli useaan otteeseen kurinpidon hampaissa. Syyskaudella kuopiolaisjoukkueesta neljä pelaajaa sai ison pelikiellon pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

KalPasta isoja pelikieltoja istuivat Hugo Gallet (7 ottelua), Anton Karlsson (6), Colby Sissons (6) ja Kai Kantola (5).

Miettinen kokee, että Gregoiren tapaus ei ole linjassa aiempiin tuomioihin.

”Tässä on törkeä ristiriita vastaaviin tilanteisiin, mistä on aiemmin pelikieltoa tullut. Siinä, miten asioita tulkitaan, on iso ero siihen, miten me asian näemme”, Miettinen sanoi.

Miettisen usko kurinpidon linjakkuuteen on pohjalukemissa.

”Sanoin jo lauantain pelin jälkeen, että nyt kurinpidon linjaa testataan. Nyt se viimeistään todettiin, ettei siellä mitään linjaa ole. Tietyllä tavalla se ei ole yllätys. Mistä sitä ammattitaitoa yhtäkkiä tulisi, kun sitä ei ole oikein ollut koko kaudella”, Miettinen tuhahti.

”Harmittava juttu, mutta sen kanssa on elettävä.”

Lukon leirissä oli eri ääni kellossa. Lukon päävalmentaja Marko Virtanen näkee, että Gregoiren taklaus oli ”niin puhdas kuin se vain ikinä voi olla”.

”Mielestäni olisi ollut suuri vääryys, jos siitä olisi tullut pelikieltoa. Puhutaan kuitenkin ammattilaissarjasta. Edestäpäin pitää avojäällä saada taklata. Myös taklattavalla pitää olla vastuu”, Virtanen sanoo.

”Se on eri asia, jos on jotain häirintää välissä, että taklaus tulee oikeasti puun takaa tai kolmantena miehenä. Nyt oli selkeä katsekontakti pelaajilla toisiinsa.”

Virtasen mielestä kurinpidon ratkaisu antaa lupaavan signaalin koko Suomi-kiekolle.

”Olen sitä mieltä, että avojään taklauksia ei pidä ryhtyä kitkemään. Tästä käytiin keskustelua muistaakseni tämän kauden alussa. Olin jo siinä palaverissa sitä mieltä, että ehdottomasti avojäällä pitää saada taklata edestäpäin.”

”Molemmilla pitää olla vastuu. Kontaktiuhka pitää olla olemassa, koska se kuuluu olennaisena osana peliin”, Virtanen sanoi.

Runkosarjan kolmanneksi sijoittunut Lukko kohtaa puolivälierissä kuudenneksi sijoittuneen HIFK:n. Ottelusarja alkaa lauantaina Raumalla.

Runkosarjan vitonen KalPa kohtaa puolivälierässä neljänneksi sijoittuneen Pelicansin. Ottelusarja alkaa perjantaina Lahdessa.

