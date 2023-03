Kun Helsingin IFK aloittaa lauantaina pudotuspelinsä Rauman Äijänsuolla, keskushyökkääjä Eetu Koivistoinen on tutussa paikassa.

Toista kauttaan HIFK:ssa pelaava Koivistoinen, 27, kasvoi Mestis-raakileesta kypsäksi liigapelaajaksi Rauman Lukossa. Kuusi raumalaisten kanssa vietettyä vuotta saivat kruunun, kun kevään 2021 Suomen mestaruus palautti ”Pojan” Raumalle 58 vuoden tauon jälkeen.

Ensimmäiset vieraspelit Raumalla saivat jännityksen nousemaan pintaan. Sittemmin pelejä on kertynyt sen verran, että jännitys on vähäisempää, mutta tuttuja joukkueessa on edelleen.

”Mattilan Juliuksen kanssa tulee oltua aika paljon jutuissa kauden aikana. Paljon on pelaajia, joiden kanssa olen pelannut ja jotka ovat olleet ketjukavereita. Hienoa päästä vääntämään tuttuja vastaan. Peli vie mennessään.”

Lukossa pelannut Eetu Koivistoinen valittiin pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi koronakeväänä 2021.

Vaikka Koivistoisen syntymäpaikka on Tampere ja läpimurto nähty Raumalla, on keskushyökkääjän tausta tukevasti pääkaupunkiseudulla. Syntymäpaikan syy on siinä, että isä Tommi Koivistoinen pelasi vuonna 1995 TPV:n maalivahtina Veikkausliigaa.

Ja seuraavaksi vuodeksi perhe palasi pääkaupunkiseudulle, kun isän työpaikka vaihtui HJK:n maalille. Urheiluinnostus tarttui poikaankin, mutta päälaji löytyi nurmen sijaan jäiltä.

”Pelasin jalkapalloakin aika pitkään. Lopetinkohan C2-junioreissa, siihen asti tuli pelattua kesäisin. Olin jääkiekossa parempi. Pelasin aina ikäluokan kärkijoukkueessa”, Eetu Koivistoinen kertoo.

Ura eteni ensin Espoon Jääklubissa, myöhemmin Bluesin juniorijoukkueissa, mutta lopulta tie liigakartalle ei kulkenut suoraviivaista reittiä.

Kaudella 2013–14 Koivistoinen pelasi Bluesin riveissä A-nuorten liigaa, mutta seuraavan kauden tilastot lyövät nopeasti silmille.

Koivistoinen pelasi kaudella 2014–15 Kirkkonummen Salamoissa A-nuorten Suomi-sarjaa sekä kakkosdivisioonan pelejä. Tiukimpaan ammattilaisuuden tavoitteluun tuli välivuosi äidin sairastumisen vuoksi.

Abu Dhabissa työskennellyt äiti sai aivoverenvuodon kesällä, kun osa muustakin perheestä oli Arabiemiraateissa. Saman kesän aikana 19 vuotta täyttänyt Eetu oli palannut hieman aiemmin Suomeen.

"Joutui nuorena poikana pitämään isovanhemmat ja sukulaiset ajan tasalla hetken aikaa. Aika sumussa meni muutama päivä. Lopulta kaikki meni hyvin. Ei jäänyt mitään pysyvää, ja kaikki on mallillaan”, Koivistoinen kertoo.

Siinä vaiheessa kesää pelipaikkaa tulevalle kaudelle ei ollut vielä tiedossa. Tapahtunut pysäytti sen verran, että kiekkouran jatko ei ollut päällimmäisenä mielessä, vaikka lajiin kyllästymistä ei Koivistoisen mukaan missään vaiheessa tapahtunutkaan.

”Meni hetki, että jaksoi tehdä mitään eikä siinä tilanteessa välttämättä halunnut lähteäkään muualle. Kun ensimmäisen kerran sanoin vanhemmille, etten välttämättä halua enää pelata, ajattelin sen varmaan olevan lopullinen päätös. Kun sai vähän perspektiiviä, tuli aika nopeasti ajatus, että haluaa vielä yrittää, jos löytää paikan.”

Kirkkonummelle Koivistoinen lähti kavereiden houkuttelemana. Joulun alla Koivistoisen puhelin soi, kun Bluesin A-nuorten seuraavan kauden valmentaja Timo Hirvonen soitti ja tarjosi mahdollisuutta liittyä seuraavana keväänä harjoitusrinkiin.

Väylä paluulle isompiin ympyröihin oli löytynyt, mutta lopullinen suunta seuraavalle kaudelle löytyi Lukon organisaatiosta. Raumalta tarjottiin 1+2-vuotista sopimusta, jossa ensimmäinen vuosi meni Keuruulla Mestiksessä. Onnistumisella oli mahdollisuus lunastaa liigasopimus kaudesta 2016–17 alkaen.

Eetu Koivistoinen pelaa toista kautta HIFK:ssa.

Koivistoinen käytti saamansa mahdollisuuden ja sai jo Mestis-kauden aikana vyölleen yhdeksän liigapeliä. Sen jälkeen alempiin sarjoihin ei ole tarvinnut vilkuilla.

Rooli kasvoi hiljalleen, ja Lukon mestaruuskaudella 2020–21 Koivistoinen oli raumalaisten avainpelaajia. Hänet palkittiin pudotuspelien parhaana pelaajana, ja pudotuspelien pistepörssin hän voitti tehoilla 6+9.

Tänä keväänä tavoitteena on lähettää entinen joukkue kesälomalle puolivälierien päätteeksi. HIFK:n nousujohteinen kausi riitti lopulta suoraan paikkaan puolivälierissä.

”Viimeisiin 30 peliin lähdettiin aikamoiselta takamatkalta, mutta taisteltiin kuuden joukkoon. Se on iso asia, että saa pienen levon ennen kuin pudotuspelit alkavat”, Koivistoinen sanoo.

HIFK:n kausi kääntyi parempaan suuntaan vuodenvaihteen tienoilla. Erääksi käännekohdaksi on esitetty matkaa Sveitsiin Spengler cupiin joulun välipäivinä. Koivistoinenkin allekirjoittaa sen, että matka teki joukkueelle hyvää.

”Ehkä siellä huomattiin, että voimme pelata kiekon kanssa laadukkaasti. Pelasimme ruotsalaisia ja sveitsiläisiä huippujoukkueita vastaan. Löytyi rohkeutta, joka vähän puuttui. Syöttölaatumme on parantunut paljon alkukaudesta. Auttaa kummasti, kun saa useamman syötön peräkkäin omille”, Koivistoinen sanoo.

Fakta Pudotuspeliaikataulut HIFK ja Lukko pelaavat pudotuspelit seuraavalla aikataululla. La 18.3. klo 18.30 Lukko–HIFK Ma 20.3. klo 18.30 HIFK–Lukko Ke 22.3. klo 18.30 Lukko –HIFK Pe 24.3. klo 18.30 HIFK–Lukko Tarvittaessa: La 25.3. klo 17.00 Lukko–HIFK Ma 27.3. klo 18.30 HIFK–Lukko Ke 29.3. klo 18.30 Lukko–HIFK

