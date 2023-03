Mikaela Shiffrin toivoo voivansa antaa alppihiihdon muille naisvalmentajille näkymän, jota kohti pyrkiä.

Amerikkalainen alppihiihtäjä Mikaela Shiffrin, yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä lumilajien urheilijoista, järjesti yllätyksen kesken helmikuun MM-kisojen katkaisemalla seitsemän vuotta kestäneen yhteistyön henkilökohtaisen valmentajansa Mike Dayn kanssa.

Viime viikolla 17-kertainen arvokisamitalisti Shiffrin ohitti Ruotsin Ingemar Stenmarkin maailmancup-voittojen määrässä. Shiffrinillä on nyt ennätykselliset 87 mc-voittoa.

Maanantaina Shiffrin kertoi, että hänen uusi valmentajansa on Karin Harjo. Hän on yksi harvoista naisvalmentajista alppihiihdon huipputasolla.

Shiffrin on painottanut, että Harjo on yksi kyvykkäimmistä valmentajista, joiden kanssa hän on tehnyt töitä. Harjo toimi aikaisemmin vuosia apuvalmentajana USA:n maajoukkueessa, mutta viimeksi hän on ollut Kanadan maajoukkueessa naisten päävalmentaja.

Shiffrinin mukaan Harjon pestaamisella oli hänelle ammattitaidon lisäksi toinenkin syy.

”Haluan tuoda naisvalmentajia enemmän esille. Olen saavuttanut paljon, mutta ehkä urani tässä vaiheessa voin antaa alppihiihdon muille naisvalmentajille näkymän, jota kohti pyrkiä”, Shiffrin sanoi The New York Timesille.

Shiffrin totesi, että häneltä kysytään jatkuvasti uran perinnöstä ja siitä, mitä hän haluaa vielä saavuttaa.

”Tämä päätös valmentajasta oli jotain, mikä sai pyöräni pyörimään. Tämä tuntuu tärkeältä”, maanantaina 28 vuotta täyttänyt Shiffrin sanoi.

Shiffrin sanoi, että alun perin hän ei ollut luopumassa Daysta. Sitten hän kuuli, että Harjo oli kiinnostunut palaamaan USA:n joukkueeseen.

”Se oli asia, jota en voinut ohittaa.”

Shiffrinin tiimiin kuuluu kaksi muutakin naista. Hänen äitinsä on hoitanut tyttärensä asioita ja osittain myös valmennusta koko tämän huippu-uran ajan. Toinen luottonainen on Shiffrinin fysioterapeutti.

Harjo on omien laskujensa mukaan yksi kahdeksasta naisesta, jotka toimivat valmentajina maailmancupissa.

Harjo on ollut työssään eräänlainen tienraivaaja. Kanadassa hän on ollut vasta toinen nainen, joka on toiminut päävalmentajana minkään maan maajoukkueessa.

Vuonna 2016 Harjosta tuli ensimmäinen nainen, joka merkkasi maailmancupissa naisten pujottelun radan.