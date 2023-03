Iivo Niskasen kanssa ei tänä vuonna edes yritetty tehdä sopimusta Olympiastadionin sprinttitapahtumaan, jonka päätähti on Norjan Johannes Høsflot Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo, Federico Pellegrino, Richard Jouve, Even Northug, Lucas Chavanat.

Siinä ovat kovimmat värväykset, jotka Suomen hiihtoliitto marssittaa paikalle, kun Olympiastadionilla järjestetään 22. maaliskuuta sprinttihiihdon kansainvälinen kutsukilpailu Stadion Sprint.

Kilpailu huipentaa Helsinki Ski Weeks -hiihtotapahtumakokonaisuuden, joka äskettäin palkittiin Vuoden tapahtumana sekä Vuoden sponsorointitekona.

Stadion Sprint on kutsukilpailu, johon kukin urheilija solmii itse oman sopimuksensa. Kun se vuosi sitten heti Pekingin olympiakisojen jälkeen järjestettiin ensimmäisen kerran, mukana olivat kaikki suomalaiset normaalimatkojen olympiamitalistit eli Iivo ja Kerttu Niskanen sekä Krista Pärmäkoski. Tällä kertaa yksikään heistä ei osallistu.

Ilta-Sanomat kysyi Iivo Niskaselta syytä tämän poisjääntiin:

"Ei ole tarjottu mitään, ja kyseessähän on kutsukilpailu”, Niskanen vahvisti tekstiviestitse, mutta korosti, ettei halua tehdä asiasta kaliiperiaan suurempaa numeroa.

Tapahtuman urheilijasopimuksista vastaava Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi vahvistaa, ettei Iivo Niskasen kanssa tällä kertaa pyritty neuvottelemaan sopimusta ollenkaan.

Jouppi muistuttaa, että Niskanen on joka tapauksessa paikalla palkitsemistilaisuudessa.

"Iivo on hiihtourheilumme supertähti, mutta tässä on kyse stadionsprintistä, ei stadionhiihdosta. Iivo on ennen kaikkea distanssihiihtäjä, joten vähän siinä olisivat starttirahat menneet hukkaan, kun näin paljon oikeita huippusprinttereitä oli tarjolla. Ymmärrän toki, että kansa olisi varmaan mielellään nämä kärkinimemme stadionilla nähnyt.”

Pekingin olympiakisoissa toipilaana hiihtänyt Ristomatti Hakola oli mukana Olympiastadionin sprinttikilpailussa jo vuosi sitten.

Vuosi sitten Iivo Niskanen oli stadionilla alkueränsä viimeinen, 23 sekuntia voittajasta.

Pärmäkoski toipuu koronasta ja palasi suksille ulkoilun merkeissä. Hän tähtää Lahden maailmancupiin, joka alkaa 25. maaliskuuta. Kerttu Niskasen päämielenkiinto taas on maailmancupin normaalimatkojen kokonaiskilpailun ykkössijassa, josta hän kamppailee USA:n Jessie Digginsin kanssa.

Joupin mukaan Kerttu Niskasen kanssa ei edes avattu sopimusneuvotteluja. Pärmäkosken manageri Aki Pajunoja kertoo, että tunnusteluja oli, mutta hiihtäjä suhtautui tapahtumaan skeptisesti todella turboahdetun aikataulun takia.

Kerttu Niskasen päämielenkiinto on normaalimatkojen kokonaismaailmancupin voittamisessa.

Falunin 19. maaliskuuta päättyvän maailmancupin viikonlopun jälkeen Tallinna järjestää sprinttiosakilpailun päivää ennen Helsingin tapahtumaa, josta matka jatkuu heti Lahteen.

Suomen ykkössprinttereistä mukana miesten kilpailussa ovat Ristomatti Hakola, Lauri Vuorinen, Ville Ahonen ja Joni Mäki.

Naisten sprinttiin osallistuvat Suomen parhaimmistosta Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä ja Katri Lylynperä.

"Ulkomaalaisista meillä on yhä neuvottelukontakti parhaisiin ruotsalaisiin, kuten Jonna Sundlingiin ja Linn Svahniin”, Jouppi sanoo.

Stadionilla hiihdetään näytösmielessä myös 100:n ja 400 metrin mittaisia sprinttikilpailuja. Niihin osallistuvat mm. nuoret urheilijat, jotka ovat tällä kaudella menestyneet nuorten MM-kisoissa, universiadeissa tai Nuorten olympiapäivillä.

