David Vencl rikkoi tiistaina omissa nimissään olleen vapaasukelluksen syvyysennätyksen jään alla.

Vapaasukeltaja David Vencl teki jään alla tehdyn syvyyssukelluksen maailmanennätyksen Sveitsissä Sils-järvellä tiistaina. Vencl sukelsi yli 50 metrin syvyyteen ja rikkoi samalla oman aiemman ennätyksensä.

40-vuotias tšekkiläinen sukelsi vertikaalisesti, pystysuunnassa ilman laitteita 52,1 metrin syvyyteen jään alla.

Vencl sukelsi jäähän tehtyyn avantoon ja haki yli 50 metrin syvyydestä merkin todisteeksi ennen kuin hän nousi avannosta esiin uudelleen. Uutistoimisto Reutersin mukaan Vencl yski hetken aikaa verta, istui minuutin verran ja avasi sitten samppanjapullon.

David Vencl näytti hyväkuntoiselta hurjan sukelluksensa jälkeen.

Vencl käväisi myöhemmin sairaalassa, jossa hänen todettiin olevan kunnossa.

Veden lämpötila oli tapahtuman promoottorin mukaan 1–4 celsiusastetta. Sukellus kesti promoottorin mukaan minuutin ja 54 sekuntia, mikä oli hieman odotettua pidempi aika.

”Hän tavallaan nautti siitä, mutta myönsi olleensa tavallista hermostuneempi. Hänellä oli myös hieman ongelmia hengittämisen kanssa”, tapahtuman järjestäjä Pavel Kalous sanoi uutistoimisto Reutersille.

”Hänelle ei ole mitenkään vaikeata olla kylmässä vedessä. Hapenpuute on hänelle normaali asia. Mutta tällä kertaa sukellus oli täysin erilainen, koska on vaikea sukeltaa kylmässä vedessä paine korvissa. Yhdistelmä on ainutlaatuinen, kun yhdistää nämä kolme tekijää: kylmä vesi, hapenpuute ja ongelmat paineen kanssa.”

