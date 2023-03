Oleksandr Usykin ja Tyson Furyn pitäisi otella 29. huhtikuuta, mutta Usykin tallissa jo epäillään sen toteutumista.

Viime viikonloppuna ilmoitettiin, että nyrkkeilyn raskaansarjan superottelu Oleksandr Usykin ja Tyson Furyn välillä otellaan 29. huhtikuuta Wembleyn stadionilla Lontoossa.

Ottelun voittajasta tulee kiistaton mestari, sillä Usykilla on kolmen ison liiton, WBA:n, WBO:n ja IBF:n, mestaruusvyöt ja Furylla WBF:n.

Ilmoituksesta ei ole kulunut kuin muutama päivä ja epäilykset ottelun toteutumisesta ovat jo nousseet. Skysportsin mukaan Usykin taustajoukot sanovat, että ”se olisi yllätys”, jos ottelu toteutuu ilmoitettuna ajankohtana.

Usykin promoottorin Alexander Krassyukin mukaan kaikki on periaatteessa jo sovittu, mutta silti hän on epäilevä. Taustalla tässä on se, että ottelun siirtyminen on ennenkin tapahtunut.

”Tysonin suostumus on edelleen kesken. Vaikka hän väittää olevansa valmis, hän teeskentelee harjoittelevansa”, Krassyuk väittää.

Krassyukin mukaan 29. huhtikuuta on ainoa päivä, jolloin palkkioista sovittu jako, 30 prosenttia Usykille ja 70 prosenttia Furylle, toteutuu.

”Emme ole koskaan maininneet mitään kesäkuusta tai elokuusta. Sellaisesta ei ole keskusteltu. Hyväksyin 70/30:n 29. huhtikuulle. Egis Klimas [Usykin manageri] ilmoitti Twitterissä, että jos ottelu siirtyy päivälläkin, palkkionjako on 50/50”, Krassyuk sanoo.

Krassyukin mukaan ottelupäivä toteutuu, jos kyse on Furylle vain rahasta.

”Jos kyse on voittamisesta, en usko [toteutumiseen].”

Fury ilmoitti Instagramissa myöhään tiistai-iltana, että ottelu ”ehdottomasti” toteutuu.

”Hyvää harjoittelua Usykille”, Fury totesi.