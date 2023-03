Ronaldon tehtäviin kuuluu tuoda näkyvyyttä maan urheilutapahtumille.

Viikonloppuna ajettavasta Saudi-Arabian gp:stä ei varmasti puutu nimiloistoa. Öljymaalla on tapana houkutella maailmantähtiä suurtapahtumiinsa. Varmuudella kisaviikonloppuna paikalta saa bongata jalkapallotähti Cristiano Ronaldon.

Ronaldo pelaa tätä nykyä Saudi-Arabiassa Al-Nassrin riveissä. Hänet on nähty maassa yhdessä jos toisessakin säihkyvässä suurtapahtumassa, eikä sattumalta. Portugalilainen on satumaisen palkkansa ansiosta Saudi-Arabiassa paljon muutakin kuin jalkapalloilija.

Formula1news-sivuston mukaan Ronaldon sopimuksessa on pykälä, joka velvoittaa hänet osallistumaan Saudi-Arabian gp-viikonloppuun. Yli 200 miljoonaa euroa kaudesta tienaava Ronaldo pääsee siis nauttimaan F1-huumasta, halusi tai ei.

Tähtipelaajan sopimukseen saattaa sisältyä muitakin osallistumisvelvoitteita. Hän oli paikalla mm. Jake Paulin ja Tommy Furyn kamppailussa aiemmin kevättalvella.

Ronaldon aika Saudi-Arabian liigassa on alkanut odotetun tehokkaasti. Hän on tehnyt kahdeksan liigamaalia seitsemässä ottelussa. Al-Nassr on heikkotasoisessa sarjassa toisena, pisteen kärkeä jäljessä.