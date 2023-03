Patrik Laine on mainiossa pisteputkessa.

Jääkiekossa nähdään läpiajoja tuon tuosta, mutta kahden pelaajan voimin päästään harvemmin kiusaamaan vastustajan maalivahti ilman puolustajien läsnäoloa.

Yleensä kahden miehen läpiajo päättyy maaliin, mutta joskus maalivahti vetää pidemmän korren. Näin kävi NHL:n keskiviikon kierroksella, kun Columbus vieraili San Josessa.

Jatkoaika pelataan kolmella kolmea vastaan, ja jatkoajan viimeisellä minuutilla Columbuksen Patrik Laine pääsi tutkaparinsa Johnny Gadreaun kanssa läpiajoon.

San Josen pelaajat eivät ehtineet lainkaan mukaan tilanteeseen, mutta maalivahti Kaapo Kähkönen ei hätkähtänyt. Hän liikkui syöttöjen mukana ja torjuii lopulta Laineen laukauksen.

Kiekko ajautui maalin taakse, ja San Josen kenttäpelaajat ehtivät paikalle. Laine löysi kuitenkin syötöllään vielä Gadreaun, joka onnistui ohittamaan jäässä olleen Kähkösen. Näin voitto kirjattiin lopulta Columbukselle lukemin 6–5.

Kähkönen torjui San Josen maalilla yhteensä 42 laukausta. Laine keräsi kaksi syöttöpistettä. Hänellä on koossa 51 ottelusta teho 21+25. Pisteputki on kuuden ottelun mittainen, ja kahdeksassa viime ottelussa pistetili on lihonut tehoilla 5+6.

Sekä Columbus että San Jose ovat menettäneet mahdollisuutensa pudotuspeleihin.