Kalle Rovanperä ei ole asettanut itselleen kovia odotuksia Meksikon MM-ralliin

Rallin MM-sarjan kauden kolmas osakilpailu ajetaan viikonloppuna, kun WRC-karavaani palaa Meksikoon kolmen vuoden tauon jälkeen.

Edessä on jälleen raastava kilpailu kovapintaisilla sorateillä. Lisää haastetta tuo korkea ilmanala, sillä iso osa erikoiskokeista ajetaan yli kahden kilometrin korkeudessa.

Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä lähtee MM-sarjan toiselta sijalta Meksikoon välttäen epäkiitollisen aura-auton roolin, joka tällä kertaa lankeaa Fordin virolaiskuski Ott Tänakille.

”Tässä kisassa on tärkeää, että lähtöpaikka on edes pykälän parempi. Olen aika tyytyväinen tilanteeseen, sillä tämä on haastava kisa ensimmäiselle autolle. Varmasti on silti vaikeaa vastata takana tulevien vauhtiin”, Rovanperä ruoti kisan alla.

Meksikon ralli ei kuulu Rovanperän suosikkikisojen joukkoon, vaikka tunnelma Leonin kaupungin ympäristössä ajettavassa kilpailussa kerääkin ylistystä.

"Ei ole ollenkaan minun suosikkini. Tiestö ei ole ihan sellaista, mikä sopii ajotyylilleni. Kun ajaminen ei ole täysin luontaista, on siitä myös vaikeampi nauttia. Ei minulla mitään älyttömiä odotuksia ole”, Rovanperä sanoi.

Viime kaudella Toyotan WRC-talli oli isoissa ongelmissa Meksikon kaltaisissa sorakisoissa Kreikassa ja Sardiniassa, joissa Hyundai musersi japanilaisvalmistajan.

Rovanperä tallikavereineen testasi ennen Meksikon rallia Kaakkois-Espanjassa koettaen simuloida parhaansa mukaan tulevan MM-rallin olosuhteita.

”Talli on tehnyt kovasti töitä tällaisia soraolosuhteita varten. Rajut sorakisat, joissa ei ollut pitoa, ovat olleet meille vaikeita. Heti ensimmäisestä testivedosta alkaen kuitenkin tuntui, että autoa on parannettu ja olemme menneet oikeaan suuntaan”, Rovanperä totesi.

”Olemme ainakin paremmin alueella pidon kanssa. Se on tärkeintä. Toivottavasti olemme saaneet vetopitoa lisää ja sitä kautta olisi vähän helpompaa.”

Hyundain Esapekka Lappi tähtää Meksikossa korkealle. Kehno alkukausi tietää sitä, että Lappi pääsee täydelliseltä lähtöpaikalta Meksikon sorapätkille. Pieksämäkeläinen aprikoi, miten uudet Rally1-hybridiautot toimivat korkeassa ilmanalassa.

”Lähtöpaikasta pitäisi ehdottomasti olla etua, koska pääsemme ajamaan puhdistetulla ajolinjalla. Tavoitteena on ajaa tasainen ja vahva viikonloppu. Jos se onnistuu, meidän pitäisi taistella tiukasti palkintosijoista”, Lappi summasi.

"Nyt Rally1-autoilla kilpaillaan ensi kertaa korkealla. Kellään siitä ei ole kokemusta, joten saa nähdä, miten moottorit ja hybridiyksiköt pelaavat tai tuleeko ylikuumenemista. Kisassa on omat haasteensa, joita kukaan ei vielä tiedä.”

WRC2-luokassa Meksikossa suomalaisista kilpailee puolustava mestari Emil Lindholm.